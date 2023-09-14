賴佩霞參選！《鄉民大學問》老友郭子乾吐心聲 鬆口從政可能性
鴻海集團創辦人郭台銘今（14）日公布，2024年總統大選副手為女星賴佩霞，引起一陣熱議。而男星郭子乾今日錄製節目《鄉民大學問》，他身為賴佩霞30多年老友，特地起了大早觀看全程記者會，並透露這是第一次演藝人員進入總統規格的選舉，相當佩服賴佩霞為民服務的心。不過他被問到是否有機會從政時，搖頭直言：「我在《鄉民大學問》已經過足了政治癮，現實就留給政治人物就好了。」《鄉民大學問》今晚7點於《NOWnews》YouTube頻道直播。
記者賴禹妡／綜合報導
郭子乾今日在節目《鄉民大學問》中化身為「果凍郭苔銘」，並開玩笑地說：「這次選擇賴佩霞，而不是郭子乾，最主要是因為怕郭子乾太搶鋒頭。」但他身為賴佩霞多年老友，仍非常佩服對方為民服務的心，直呼：「我最欣賞她的一點是，今天早上人家問她，郭董民調這麼低，妳還去蹚這個渾水，這一題最好笑，可是我覺得她講的那個話真的很感動，她說只要我認為對的、只要能夠幫得上忙，就會全力以赴，絕不放棄。」
郭子乾表示最近一次看到賴佩霞，是在舞台劇的排練場，雖然沒有過多聊天，但他今日特地起了大早，全程觀看賴佩霞參選的記者會。而他多次在節目中扮演政治人物，被問到是否有機會從政？對此，郭子乾直言：「我在《鄉民大學問》已經過足了政治癮，現實就留給政治人物就好了，而且我藍綠白通吃，更好。」
《鄉民大學問》直播網址請點此：https://reurl.cc/dmVdYD
賴佩霞小檔案
生日：1963年6月8日（60歲）
學歷：暨南大學法學博士、美國哈佛大學甘迺迪政府學院菁英領導班
職業：歌手、演員、身心靈講師、作家、雜誌發行人、大學助理教授
兒女：長女謝沛恩（演員）、次女謝沛庭、繼子Tony Xie（隋棠老公）
代表作：電視劇《植劇場－天黑請閉眼》、《人選之人-造浪者》、電影《阿美！阿美！》
經歷：
1984年發行首張專輯《冷凍我愛》踏入樂壇，同年因孫越邀請受洗為基督徒
1989年隨更生團契入監輔導受刑人，接受心理治療及專業諮商訓練
1990年研習身心靈教育
2011年成為女性雜誌《魅麗雜誌》發行人
2012年出版自傳《回家：賴佩霞20年修行告白》