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AIT首組美國館參加國防展　美商展出E-2D預警機、彈簧刀無人機

▲國民黨總統參選人侯友宜體驗F-16V戰機模擬器。（圖／侯友宜競辦提供）
▲國民黨總統參選人侯友宜體驗F-16V戰機模擬器。（圖／侯友宜競辦提供）

記者呂炯昌／台北報導

因為疫情停辦一屆的台北國際航太暨國防工業展今（14）日至16日在台北南港展覽館舉行。2年一屆的航太展，美國在台協會（AIT）首度組成美國館參展，展出E-2D預警機、C-130J運輸機、彈簧刀無人機等產品。國民黨總統參選人侯友宜也前往國防展參觀，由AIT台北處長孫曉雅親自接待。

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本屆國防展美國館共有41家廠商參展，知名廠商包括洛克希德馬丁、諾斯洛普格魯曼與L3 Harris，美國廠商產出產品包括E-2D預警機、C-130J運輸機、彈簧刀無人機等產品模型，洛克希德馬丁也再度產出F-16V戰機模擬器。E-2D安裝新型APY-9主動相位陣列雷達（AESA）/ADS-18天線，混合360度機械旋轉式與電子波束掃描，能與海軍神盾艦進行整合，有效偵測距離超過550公里。

AN/APY-9雷達更有偵測敵方匿蹤戰機的能力，在「凝視」模式下，機背上方雷達天線的旋轉機構鎖定後，電子掃瞄天線專門針對30至90度的水平扇面進行密集掃瞄，一旦發現雷達信號微弱，而且斷斷續續的可疑匿蹤目標時，雷達波束可以停止所有的水平掃瞄，專門對準一個固定方位掃描，強迫匿蹤目標現身。

空軍現有6架E-2K預警機，但因為服役多年，在共軍殲20匿蹤戰機服役後，整體性能已難以有效因應共軍第五代戰機，為此空軍規劃採購6架E-2D「先進鷹眼」（Advanced Hawk Eye/AHE）預警機。但每架金額超過4億美金(約120億台幣)，買足6架要花上近700億元，該不該買讓空軍傷透腦筋。

F-16V戰機模擬器在2019年台北國際航太暨國防工業展首度展出，2021年因新冠肺炎疫情而取消展覽，今年再度展出。即將出訪美國的侯友宜也前往國防展參觀，由孫曉雅親自接待，侯友宜也登上F-16V戰機模擬器操作；2019年國防展，當時的2020國民黨副總統候選人張善政也曾登上F-16V戰機模擬器操作。

2023年台北國際航太暨國防工業展前2日開放媒體、廠商、軍方人員與官員參觀，16日才開放民眾參觀，總統蔡英文明日也將前往參觀。據了解，民眾黨總統參選人柯文哲並未安排行程參觀國防展。

▲2023年台北國際航太暨國防工業展，美商展出E-2D預警機模型。（圖／記者呂炯昌攝，2023.09.14）
▲2023年台北國際航太暨國防工業展，美商展出E-2D預警機模型。（圖／記者呂炯昌攝，2023.09.14）
▲2023年台北國際航太暨國防工業展，美商展出C-130J運輸機模型。（圖／記者呂炯昌攝，2023.09.14）
▲2023年台北國際航太暨國防工業展，美商展出C-130J運輸機模型。（圖／記者呂炯昌攝，2023.09.14）

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