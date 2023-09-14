AIT首組美國館參加國防展　美商展出E-2D預警機、彈簧刀無人機

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AN/APY-9雷達更有偵測敵方匿蹤戰機的能力，在「凝視」模式下，機背上方雷達天線的旋轉機構鎖定後，電子掃瞄天線專門針對30至90度的水平扇面進行密集掃瞄，一旦發現雷達信號微弱，而且斷斷續續的可疑匿蹤目標時，雷達波束可以停止所有的水平掃瞄，專門對準一個固定方位掃描，強迫匿蹤目標現身。
空軍現有6架E-2K預警機，但因為服役多年，在共軍殲20匿蹤戰機服役後，整體性能已難以有效因應共軍第五代戰機，為此空軍規劃採購6架E-2D「先進鷹眼」（Advanced Hawk Eye/AHE）預警機。但每架金額超過4億美金(約120億台幣)，買足6架要花上近700億元，該不該買讓空軍傷透腦筋。
F-16V戰機模擬器在2019年台北國際航太暨國防工業展首度展出，2021年因新冠肺炎疫情而取消展覽，今年再度展出。即將出訪美國的侯友宜也前往國防展參觀，由孫曉雅親自接待，侯友宜也登上F-16V戰機模擬器操作；2019年國防展，當時的2020國民黨副總統候選人張善政也曾登上F-16V戰機模擬器操作。
2023年台北國際航太暨國防工業展前2日開放媒體、廠商、軍方人員與官員參觀，16日才開放民眾參觀，總統蔡英文明日也將前往參觀。據了解，民眾黨總統參選人柯文哲並未安排行程參觀國防展。