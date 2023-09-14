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名家論壇》周敏／國民黨別被柯文哲的「空氣民意」唬住！

▲最新民調顯示，柯文哲近期民調下滑，落居老三。（資料照／記者陳明中攝）
▲最新民調顯示，柯文哲近期民調下滑，落居老三。（資料照／記者陳明中攝）

文／周敏

2024總統大選逐漸白熱化，根據《ETtoday新聞雲》公布最新一波民調結果，在三腳督的情況下，國民黨參選人侯友宜飆升5.3個百分點，來到29.5%，不僅是唯一支持度上升的參選人，支持度也已經超車柯文哲，即使是四腳督的對戰組合，侯友宜仍有24.8%的支持度，穩居第二。值得注意的是，在20到29歲年輕族群、國民黨認同者的支持度都有明顯提升，換句話說，侯友宜和國民黨的支持者從先前的猶疑、觀望，到現在已陸續歸隊，距離投票還有4個月，仍大有可為。

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反觀先前一路走來氣勢如虹的民眾黨主席柯文哲，6月份時在TVBS公布2024總統民調一度超越民進黨總統參選人賴清德拿下第首位，不過才3個月，柯文哲的人氣一路往下滑，「柯文哲現象」就是「灌氣球現象」，只有空氣票、打不進中南部、從未在地方紮根，是柯文哲總統之路最大的問題。

從民調來看，證實了一件事，政治是一場循序漸進、穩扎穩打的馬拉松，短線炒作或許可以衝話題熱度，但要攻取大位無法一蹴可幾，綜觀柯文哲從政以來的行事風格，好大喜功、推諉責任、挖東牆補西牆，擅長做表面功夫、大吹特吹，他常說改變成真，實際上只會上網帶風向。

簡單來說，柯文哲代表的是極度現實主義、缺乏中心思想的人格特質，然而，這樣的虛晃招式，似乎還是有人會因此上勾。近來不少人力主「藍白合」，希望「侯柯配」甚至「柯侯配」，提出這些主張的，不少人是國民黨內部的黨公職人員。在他們眼裡，柯文哲與綠營對陣時狠勁十足，在年輕人之間吃得開，反觀自家總統候選人侯友宜個性溫厚實在，雖然政績有眼共賭，但就是不夠辣、不夠狠，不夠猛，有些藍營的小雞們很急，大力鼓吹藍白合，沒想過這樣的合作只是短視近利、飲鴆止渴。

無論是「藍白合」或「侯柯配」，對國民黨來說都是短多長空，就算輸也要挺著胸膛倒下，這才是志氣，更何況跟柯合作就穩贏嗎？恐怕不是，就怕最後非旦沒贏，還賠上了國民黨百年老店的招牌。

柯文哲是個什麼樣的人？機關算盡、苛薄寡恩、「失言」更是個人特色與標配，跟侯友宜低調謹慎敦厚的形象，根本是兩個極端，侯若與柯配，光是小心被吃豆腐，或是忙著幫柯的失言擦屁股，就沒完沒了，這些硬湊合，怎麼會有好結果。

我們來看看素人從政的民眾黨主席柯文哲，自2014年參選台北市長以來，失言不計其數，包括物化女性、歧視弱勢、粗鄙言論全都齊了，有些話，他敢說、有點常識的人還真不敢聽。像是柯最常被批判的物化女性，包括說陳以真「適合坐櫃檯，不適合當市長」、「婦產科只剩下一個洞」，又或是稱台灣女性不化妝上街很嚇人。歧視弱勢族群也是柯文哲最常口誤的部份，但說是口誤，更像是反應他傲慢的內在，他曾說「台灣外籍新娘已經進口30萬」，或是把流浪狗跟街友作對比，用鄙視的口吻稱「街友喜歡在外面睡覺看星星」。當然，說「為不讓社宅被標籤化，不希望整棟裡面都住窮人」更是一絕，說到底，最會被女性、弱勢貼上標籤的，不就是柯文哲本人嗎？

柯文哲的「辣」替他博取不少版面和聲量，但水能載舟亦能覆舟，也正是這種辣，讓他從政不到10年，就鬧出了許多風波，狂人政治風格讓許多人吃不消。侯友宜看似「佛系」不罵人，無論選情如何，始終保持良善、不願惡言相向，認真打拼做實事。既然侯友宜的選情倒吃甘庶，與柯文哲拉開了差距，此時硬是湊合兩人亳無意義，做實事vs.出張嘴，孰優孰劣、不證自明。


●作者：周敏／資深媒體人

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