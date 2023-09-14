名家論壇》周敏／國民黨別被柯文哲的「空氣民意」唬住！

我是廣告 請繼續往下閱讀
從民調來看，證實了一件事，政治是一場循序漸進、穩扎穩打的馬拉松，短線炒作或許可以衝話題熱度，但要攻取大位無法一蹴可幾，綜觀柯文哲從政以來的行事風格，好大喜功、推諉責任、挖東牆補西牆，擅長做表面功夫、大吹特吹，他常說改變成真，實際上只會上網帶風向。
簡單來說，柯文哲代表的是極度現實主義、缺乏中心思想的人格特質，然而，這樣的虛晃招式，似乎還是有人會因此上勾。近來不少人力主「藍白合」，希望「侯柯配」甚至「柯侯配」，提出這些主張的，不少人是國民黨內部的黨公職人員。在他們眼裡，柯文哲與綠營對陣時狠勁十足，在年輕人之間吃得開，反觀自家總統候選人侯友宜個性溫厚實在，雖然政績有眼共賭，但就是不夠辣、不夠狠，不夠猛，有些藍營的小雞們很急，大力鼓吹藍白合，沒想過這樣的合作只是短視近利、飲鴆止渴。
無論是「藍白合」或「侯柯配」，對國民黨來說都是短多長空，就算輸也要挺著胸膛倒下，這才是志氣，更何況跟柯合作就穩贏嗎？恐怕不是，就怕最後非旦沒贏，還賠上了國民黨百年老店的招牌。
柯文哲是個什麼樣的人？機關算盡、苛薄寡恩、「失言」更是個人特色與標配，跟侯友宜低調謹慎敦厚的形象，根本是兩個極端，侯若與柯配，光是小心被吃豆腐，或是忙著幫柯的失言擦屁股，就沒完沒了，這些硬湊合，怎麼會有好結果。
我們來看看素人從政的民眾黨主席柯文哲，自2014年參選台北市長以來，失言不計其數，包括物化女性、歧視弱勢、粗鄙言論全都齊了，有些話，他敢說、有點常識的人還真不敢聽。像是柯最常被批判的物化女性，包括說陳以真「適合坐櫃檯，不適合當市長」、「婦產科只剩下一個洞」，又或是稱台灣女性不化妝上街很嚇人。歧視弱勢族群也是柯文哲最常口誤的部份，但說是口誤，更像是反應他傲慢的內在，他曾說「台灣外籍新娘已經進口30萬」，或是把流浪狗跟街友作對比，用鄙視的口吻稱「街友喜歡在外面睡覺看星星」。當然，說「為不讓社宅被標籤化，不希望整棟裡面都住窮人」更是一絕，說到底，最會被女性、弱勢貼上標籤的，不就是柯文哲本人嗎？
柯文哲的「辣」替他博取不少版面和聲量，但水能載舟亦能覆舟，也正是這種辣，讓他從政不到10年，就鬧出了許多風波，狂人政治風格讓許多人吃不消。侯友宜看似「佛系」不罵人，無論選情如何，始終保持良善、不願惡言相向，認真打拼做實事。既然侯友宜的選情倒吃甘庶，與柯文哲拉開了差距，此時硬是湊合兩人亳無意義，做實事vs.出張嘴，孰優孰劣、不證自明。
●作者：周敏／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄：[email protected]