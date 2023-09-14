台南「被披薩耽誤的炸雞店」終於另創炸雞專賣店 這兩天送馬卡龍
許多老台南人應該都知曉的餐廳「8818比薩屋」，因為炸雞太過出色而被民眾封為「被披薩耽誤的炸雞店」，沒想到現在業者真的開炸雞店了。店址位在赤崁樓旁的赤坎東街，店名為「ON LIVE 炸雞現場」，提供招牌的炸雞之外，還有炸雞三明治，並可搭配飲料以套餐方式供應。另外，台中「Oh！MAMA Chicken 美式炸雞」，則是推出即日起至9月17日前，買任一主餐就享，波浪薯條買一份送一份優惠。
記者葉盛耀/綜合報導
創立於1989年的「8818比薩屋」，創始店就開在台南市立棒球場對面，據說當時球迷們看球賽之前或之後，都習慣來這裡光顧，也成為老台南人的美食回憶。但是因為炸雞實在太過美味，讓不少人都覺得比招牌披薩更值得吃。如今因應太多老主顧敲碗，終於開設了炸雞專賣店「ON LIVE 炸雞現場」。
招牌炸雞分有原味與辣味，堅持選用國產雞製作，並有獨家配方和真空醃肉技術，相較一般速食店的美式炸雞，這裡的外皮薄酥，咬下時有著豐沛且燙口肉汁，是最吸引人之處。除了炸雞，另有炸雞三明治，也有特調飲料。慶祝開幕，9月16日與9月17日，只要消費滿500元，即贈聯名炸雞馬卡龍1顆，每日限量45顆，贈完為止。
另外，台中知名的炸雞品牌「Oh！MAMA Chicken 美式炸雞」，推出開學優惠，即日起至9月17日前，買任一主餐就享，波浪薯條買一份送一份。