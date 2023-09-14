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涉違法虐待受刑人　北監遭監察院糾正

▲高涌誠表示，台北監獄管理受刑人違反國際人權公約，監所管理員視而不見，且監視器死角太多，法務部應通盤清查矯正機關研謀改善，監察院通過糾正台北監獄。（圖／資料照，北監提供）
▲高涌誠表示，台北監獄管理受刑人違反國際人權公約，監所管理員視而不見，且監視器死角太多，法務部應通盤清查矯正機關研謀改善，監察院通過糾正台北監獄。（圖／資料照，北監提供）

記者李春台／桃園報導

因涉及對受刑人違法虐待以及實施酷刑，監委高涌誠今（14）日表示，台北監獄管理受刑人違反國際人權公約，監所管理員視而不見，且監視器死角太多，法務部應通盤清查矯正機關研謀改善，監察院通過糾正台北監獄。

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高涌誠表示，北監受刑人向他陳情指出，愛三舍、平二舍的「視同作業收容人（服務員）」、管理人員等，經常無故對受刑人上銬、施暴致傷、不當施用電擊棒、噴辣椒水等自衛武器，雖受傷卻被逼迫簽署「無受傷證明」等違失行為。

高涌誠表示，經無預警履勘並詢問多位受刑人證述，愛三舍、平二舍等有關管理人員，有蓄意縱容許可，並坐視服務員對受刑人施以不當處遇或懲罰的情形；調閱監視錄影畫面勘驗後，發現服務員對受刑人肘擊、壓制等行為，管理員卻對服務員的行為視若無賭，核有違失。

高涌誠指出，北監的監視器死角太多，例如平二舍在今年4月13日有受刑人在管理員視線範圍內，疑似遭服務員壓制、以拖鞋暴打，調閱監視錄影畫面後，卻只能從不鏽鋼房門「反射影像」才能看出來；法務部應通盤清查全國矯正機關這類空間死角，研謀改善作為。

對此，北監今天下午也做出回應表示，北監場舍主管1人平均須面對150位收容人，處理各項生活處遇事項及面臨突如其來的違紀行為，故需由視同作業收容人協助場舍庶務，致監視錄影畫面之呈現，易使外界產生誤解。

北監表示，將加強管理人員教育，對於收容人管理，如有戒護控制行為、施用戒具、使用器械以及壓制行為，都係屬管理核心事項，嚴禁視同作業收容人參與或代為執行，避免外界疑慮。

對於監視設備設置未臻完備一節，北監表示將完成改善各場舍主管桌監視器死角情形，並自107年起，陸續爭取經費改善監視錄影系統，預計本（112）年度完成智慧監控系統汰換工程，提升影像品質、減少戒護死角，強化管理透明度。

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