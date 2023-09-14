勞工局人才培育獲TTQS連13年金牌 9月16日於南紡購物中心秀技藝

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勞工局局長王鑫基表示為推動各項人才發展培育計畫，從訓練勞工朋友技能、職能提升到後續就、創業協助，以及提供舞台，創造人才價值；而職訓成果展舞台的展現，不僅讓學員增加實戰經驗，提升自信心，累積經驗為未來求職加分，更進一步擴散學習效益，當日學員將義賣作品，並捐贈給本市做工行善團，作為「有情有疼心有故事ㄟ厝-職災、弱勢家庭房屋修繕計畫」公益用，希望透過訓練能貢獻一己之力，發揮人才價值，同時將正向能量往外擴散，讓台南成為有情、有疼心、溫暖的「希望家園」。
本次成果展以「美食饗宴」、「永續農業」、「資訊科技」、「美容造型」、「文創技藝」五大主題區分，包含動態表演及靜態作品展覽，共有大台南總工會、台南市木工業職業工會、群偉國際有限公司、伽碩企業有限公司、中華醫事科技大學、群亞國際股份有限公司附設職業訓練中心、德鍵企業有限公司附設職業訓練中心、嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學、台南市美髮及美容美體業產業工會、台南市服飾設計職業工會、社團法人台南市觀光協會、台南市時尚造型規劃設計職業工會、訊亞企業股份有限公司附設職業訓練中心、晴天創意築夢坊、頑皮抱身障者工作室、社團法人台南市勞工志願服務協會等單位參與；勞工局職訓就服中心主任梁偉玲說當日活動現場有10個以上攤位展現學員豐碩的訓練成果，包含運用台南在地農產品製成各樣美食佳餚及飲品、小型木工藝、文創手工藝品等好物，還有學員提供精油舒壓按摩、手機貼膜及清潔保養、親子DIY手作等，歡迎民眾相邀一起參與，為學員好手藝加油、鼓勵。
今記者會現場，有大台南總工會現場展示學員飾品、結繩編織等創作，透過寶石跟編織技巧，搭配而成的亮麗作品，相當吸睛；此外，今年還有製作特別的「福氣小掃把」文創品，台南目前為高粱收割期間，利用高粱作成小掃把，有驅邪、迎接納福的寓意。另外，社團法人勞工領袖協進會理事吳佩于分享，活動當天會有結訓學員在現場，利用主性格碼進行人格特質的免費解析諮詢，可用來檢視個人在職場工作方向。
勞工局職訓就服中心提醒參與16日成果展活動，民眾可多利用大眾運輸工具前往活動現場，搭乘臺南市區公車6路及77路至南紡購物中心站(大臺南公車系統https://tourguide.tainan.gov.tw/)，職業成果展或課程相關資訊可電洽勞工局職訓就服中心06-6330820。