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金鐘58／視帝死亡之組！《模仿犯》姚淳耀戰吳慷仁　最大勁敵出爐

▲金鐘獎入圍名單的視帝登上「死亡之組」，《模仿犯》姚淳耀對戰吳慷仁。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲金鐘獎入圍名單的視帝登上「死亡之組」，《模仿犯》姚淳耀對戰吳慷仁。（圖／記者鄭孟晃攝）

記者羅凌筠／台北報導

第58屆金鐘獎入圍名單今（14）日公布，戲劇節目獎視帝視后登上「死亡之組」，《模仿犯》網內互打，由吳慷仁、姚淳耀搶金鐘視帝，挑戰第2座金鐘視帝的姚淳耀，今日擔任主持人，被問到對手吳慷仁，他說自己帶著粉絲濾鏡和對方合作，覺得吳慷仁在攝影棚全身散發光芒，「會有想較勁、追上對方表演的感覺。」被問到覺得最大勁敵是誰，他直呼：「這也太難選，要戰勝自己。」

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▲吳慷仁（左）與姚淳耀（右）在台劇《模仿犯》皆有精彩演出，兩人同時入圍金鐘戲劇節目男主角獎，將同台爭奪視帝。（圖／Netflix）
▲吳慷仁（左）與姚淳耀（右）在台劇《模仿犯》皆有精彩演出，兩人同時入圍金鐘戲劇節目男主角獎，將同台爭奪視帝。（圖／Netflix）
姚淳耀與邪教影集《我願意》的另一個男主角炎亞綸，在提名時雙雙槓龜，他為其他入圍的高慧君、鄒承恩等人感到高興，「很多朋友入圍很開心，沒有覺得遺憾。」而在主持過程把「于」子育念成「王」子育，姚淳耀再度致歉：「我再跪一次。」

視帝組除了《模仿犯》吳慷仁、姚淳耀，還有《台灣犯罪故事》李銘忠、薛仕凌、《牛車來去》蔡昌憲；而視后組競爭激烈，由《牛車來去》安心亞、《台灣犯罪故事》林予晞、《台北女子圖鑑》桂綸鎂、《我願意》高慧君、《村裡來了個暴走女外科》蔡淑臻廝殺。

▲《村裡來了個暴走女外科》最新兩集，終於解開蔡淑臻不開刀的真相。（圖／公共電視提供）
▲《村裡來了個暴走女外科》蔡淑臻入圍視后。（圖／公共電視提供）
而迷你劇集電視電影的項目，一樣是重量級演員較勁，男主角入圍的有《誰說媽媽像月亮》勾峰、《她和她的她》李程彬、《額外旅程》莊凱勛、《你的婚姻不是你的婚姻—聖筊》劉冠廷、《你的婚姻不是你的婚姻—尾號1314》藍葦華。

▲許瑋甯（左）在《她和她的她》和李程彬對戲忍不住笑場。（圖／Netflix）
▲《她和她的她》李程彬、許瑋甯（左）雙雙入圍。（圖／Netflix）
迷你劇集電視電影女主角由《人選之人—造浪者》王淨對決《你的婚姻不是你的婚姻—梅莉》夏于喬、《你的婚姻不是你的婚姻—聖筊》孫可芳、《她和她的她》許瑋甯、《看海》陸弈靜。

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