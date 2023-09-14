美逃獄殺人犯落網！警犬「趁兇嫌睡著」英勇制伏 員警搶著大合照
美國賓州切斯特郡監獄（Chester County Prison）8月底一位被判無期徒刑的重犯，以「螃蟹爬」方式成功越過鐵絲網逃獄，更闖入民宅竊取.22口徑步槍後逃逸。在當地警方集合騎警、警犬和飛機展開大規模搜捕行動下，這名嫌犯最終在樹林間睡覺時被發現，當他試圖逃跑時警犬更英勇地上前將其制伏。
國際中心楊智傑／綜合報導
這名今年8月底越獄的34歲巴西裔逃犯卡瓦坎特（Danelo Cavalcante），在逃亡近2周後，由賓州當地警方當地時間13日上午宣布，已將他捉拿歸案。今年34歲的他，因殺害女友而遭判處無期徒刑入獄。自切斯特郡監獄逃離後，卡瓦坎特11日晚間闖入民宅取得.22口徑步槍後逃竄，當地校區配合警方全面停課並展開大規模的範圍搜索，同時民眾也被要求盡量不要出門、緊鎖門窗。
《CNN》、《美聯社》等美媒指出，賓州警方出動了一支由騎警、警犬和飛機組成的搜索隊冒著雷雨開始搜捕其行蹤，其中美國緝毒局一架飛機於凌晨1時左右發現地面上的熱訊號，但礙於天候不佳只能交由地面小組繼續追蹤。
賓州警察中校比文斯（George Bivens）指出，警方得知情報後，便開始出動一支由20至25名警員組成的戰術小組到場，最後執法人員因南考文垂鎮（South Coventry Township）一戶民宅的防盜警報而發現卡瓦坎特就在樹林中。
在13日上午8時左右，戰術小組成功發現目標逃犯，比文斯稱當時卡瓦坎特身穿NFL費城老鷹隊的球衫、抱著偷來的步槍正躺著睡覺，他驚醒時反應不及還試圖逃跑，但警犬英勇地上前將其成功制服，最後在除了只有逃犯被咬傷，警方全員無傷的情況下結束追捕任務。
報導提到，賓州州長夏皮羅（Josh Shapiro）稱這場行動在沒有開槍的情況下成功達成任務，這多虧了公眾的協助以及執法小組的非凡表現。最後在10名以上的武裝警員戒護下，卡瓦坎特進入一輛裝甲囚車後座送回獄中。