天坑危機2／天坑現形記！人禍藏在細節中　施工眉角大破解

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「一般會發生損鄰，都在開挖階段。」前台灣省土木技師公會理事長張錦峯分析，近期屢傳的天坑事件，主因是連續壁滲水或破裂，一旦連續壁無法擋住周邊土壤流失，就會導致地下水掏空周邊土壤，進而形成漏斗形的天坑，使得一旁的建築物也可能被往下拉，造成房屋塌陷。張錦峯說其實只要施工時多注意連續壁的狀況，就能夠預先處理或補強，避免發生損鄰問題。
張錦峯表示，常見的問題是「連續壁包泥」，也就是澆注混凝土時，土壤混進連續壁中，影響連續壁的結構和穩定，開挖時土壤中的地下水，滲入連續壁的結構脆弱區域，造成破口形成漏洞後，擋土牆外的泥沙就會不斷從破口流失，此時如果沒有及時補強漏洞，連續壁可能會進一步破裂。另外兩個常見的狀況是，挖掘連續壁溝槽的穩定液劣化，以及連續壁的水平支撐不足。
由於連續壁灌漿前需要先挖掘溝槽，但土壤掉進溝槽會影響連續壁灌漿的結構，因此為了維持溝槽壁面的完整與穩定，土壤外層需要塗高分子穩定液做為保護膜，但工程震動或水柱沖刷都會弱化薄膜的保護力，因此施工時需要補強穩定液。而連續壁的水平支撐也叫鋼構支撐，用於維持連續壁兩側的壓力一致，避免特定一邊的壓力擠壓破裂，造成鄰房地基流失。
以上情況發生，若施工人員有依照SOP施工並注意監測值，就能避免人禍，前台灣省土木技師公會理事長張錦峯也強調，連續壁工法其實早在20、30年前就相當成熟，但很多情形是施工時小漏水不處理，最終釀成巨大損失。
善用工程監測系統 建案工程防鄰損
大直民宅塌陷事件，讓許多民眾心驚驚，擔心「隔壁蓋房我家倒楣」會不會成為常態，到底建商在施工時，有沒有一套自控機制？建築安全履歷協會理事長戴雲發表示，一般工地在開挖時，都有工程監測廠商同時監控各項數值，除了掌握施工狀況外，也會防止像鄰房傾斜、建築物下陷等公害發生，像這次基泰大直就陸續被爆出，監測資料超過警戒值仍持續開挖，最後導致工程出包害周邊民宅塌陷，凸顯工程監測系統的指標性和重要性。
戴雲發感嘆，基泰大直的施工方就是沒有好好應用工程監測系統數據，做適當的補救措施，才會發生慘劇，因為利用監測系統就能觀測到鄰房的沉陷、傾斜、移動，也能觀測連續壁、地盤內部變形、或地下水位變化，也就是說，施工單位如果有確實運用這些數據，就能精準了解基地開挖的變化，確保周邊建築物不受影響，避免損鄰事件或重大工安意外發生。
專家表示，台灣既能蓋出耐震的101高樓，也能完成高難度的台中歌劇院，顯示國內的建築技術並不亞於先進國家，但屢傳的天坑事件和基泰大直，卻因為忽視監測警告數值，持續開挖的作法，也讓民眾對工地現場「安全第一，品質至上」的標語，打上大大的問號。
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