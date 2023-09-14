軍規無人機拼外銷　亞航、碳基組MIT無人機國家隊

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碳基科技董事長林振義表示，「亞洲航空攜手多家航太企業，共同推動MIT無人機產業，碳基也有相同的理念，更有相同的技術質量與軍規經驗，雙方合作不僅提高了台灣無人機產業的技術水平，也將推動MIT無人機朝向量產與國際化。」
林振義表示，雙方合作首先以軍用軍規無人機為目標，由亞航負責系統整合及設計、碳基負責碳纖複材機體製造。這次合作是台灣航太領域與無人機領域的重大突破，更有機會將MIT無人機產業推進國際供應鏈。
林振義表示，碳基科技是台灣軍用無人機產業的「隱形冠軍」，唯一榮獲中科院「金質獎」的優良製造商，與亞洲地區最大的飛機維運中心台灣「亞洲航空」結盟，為MIT無人機國家隊建立實質的產業鏈。同時，響應國防及戰略產業政策，碳基科技與亞洲航空持續精進「軍民整合」解決方案，結盟海內外知名企業建構戰略合作生態系，朝向無人機、光纖陀螺儀、衛星及圖像分析等領域拓展，邁向產業多元化的發展目標。
本次展會，碳基科技展示VTOL垂直起降軍民通用無人機，戰時用於偵蒐、監測和目標識別等任務，高度機動性，可快速拆卸，方便單兵放入背包攜帶。平時適用於國土測繪、農業和軍事等多個領域，尤其在遠洋漁業可從事魚群偵蒐，代替傳統高成本的真人直升機。其最大飛行速度可達100公里/小時，飛行時間長達90至120分鐘，出色的垂直起降和水平飛行特性，大幅降低維運和操作難度。
搭配無人載具系統，碳基科技也首度推出與康馥科技合作的「地面控制站」，強調MIT自主研發的國產系統，可迅速準確地協助各種軍事或民用任務，通過嚴格軍用商規認證和資安認證，確保其在嚴苛環境下的穩定運作。