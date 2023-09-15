天坑危機1／避免天坑塌樓！建築法擬納「第三方審勘」　修法落空

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政府未落實建案現場管理 建商存僥倖心態
新北市建築師公會副理事長汪俊男認為，在政策法規面上應該思考，某些專業工項，例如連續壁的施作，當建商在發包工程時，承攬廠商是否有足夠的專業能力？因此，相關法令必須對此明訂規範。
全國建築師公會法律顧問李仁豪說，政府對於健全建案現場管理的規範，仍有許多不足之處，像是營造業的主管機關內政部營建署，在2016年台南維冠大樓倒塌後，便遭監察院糾正，指其未妥當管理營造業，才釀成如此重大災害，此外，地方政府在監督建案工地的安全上，並未落實監督。等於從中央到地方長期以來皆存僥倖心態，等發生事情再說。
要如何實質監督工地安全？李仁豪表示，部分民間團體曾討論《建築法》修法納入第三方審查及勘驗制度，也就是引入第三方專業團體，在設計時候做審查、並在施工時做勘驗，儘管這種作法在工安監督上，公權力仍沒有實際介入，但透過第三方來監督，也算是一種加強工安的折衷方式。
事實上，對於這項各界期待的「第三方審勘」制度，我國行政與立法機關曾邁出修法的一步，只是最終仍功虧一簣。
維冠大樓倒塌115死促「第三方審勘」修法 仍功虧一簣
時間拉回到2016年2月6日凌晨，台南永康維冠大樓因強震而倒塌，造成115人死亡、96人受傷的悲劇。事後究責，建商施工的瑕疵被指為人禍。為了強化建築審查及勘驗機制，內政部2018年1月提出修法草案，立法院也在同年5月火速初審通過，不料，此案就此一直「躺」在立法院、慘遭擱置。
直到2020年立委改選，法案因屆期不連續而失效，但新國會沒人重新提案，相當於「第三方審勘」制度的修法成了一場空。
民進黨立委張宏陸受訪表示，他支持《建築法》納入第三方監造制度的修法精神，但應規範一定規模以上的建案，才需導入第三方、非全面適用，因為有些非建設公司、民眾自己蓋的房子如果也被要求要找第三方，會太擾民。至於立法院新會期即將開議，是否會重新提案，張宏陸僅說「可以討論」。
專家提胡蘿蔔與皮鞭策略 導正建商劣質施工心態
除了《建築法》修法導入第三方審勘機制，如何讓建商自主加強現場工安、完善施工自控機制，李仁豪提出胡蘿蔔與皮鞭雙管齊下的方式。首先是正向激勵，例如在起造人、承造人、監造人之外，鼓勵建商委託「耐震特別監督人」，其長駐在工地，針對結構有關的工程做把關，最後要交書面報告給耐震特別監督機構審查，如果審查通過，便予以耐震特別標章。
李仁豪表示，透過這個方式，讓重視結構問題的消費者，可以有依據來選擇優良廠商，如果消費者越重視、建商就越有可能委託耐震特別監督人來進行建物結構把關。
李仁豪強調，消費者不只要重視建商的商譽，還有建商發包出去的建築師、營造廠等，如果消費者重視這一塊，買房時就能以此作為購買標準，促使建商還有相關從業人員素質的提升。另外，消費者若可進一步主動了解建商及施工團隊的個案履歷，並檢視其過去有無工安意外等不良紀錄，才能迫使建商改掉低價發包、得過且過的不良心態，進而正向改變現在普遍忽視工安品質的狀況。
此外，李仁豪也提出應該要有懲罰性賠償的機制，過往如果建商出包，通常是造成多少損害就賠償多少，但《消保法》第51條，有懲罰性賠償的相關條文，他主張擴大解釋賠償適用的對象，將因此消費所衍生的其他受害人也納入，例如此次基泰大直案施工造成的鄰損，受災戶並非消費者，但也應該可以適用此法條的懲罰性賠償。
即便地震塌樓、又天坑事件頻傳，仍催不動「第三方審勘」制度，修法趕不上意外發生的速度，民眾的居住安全誰來保障？政府與立法機關應扮演更積極角色，儘速檢討相關法令制度，補足漏洞。
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