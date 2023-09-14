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鋼市強勁適度調漲！中鋼10月份月盤及第4季盤價反映原物料成本

▲中鋼公司召開112年10月份月盤及第4季季盤鋼品盤價會議，決議適度調漲，以反映原物料成本。(圖／記者黃守作攝)
▲中鋼公司召開112年10月份月盤及第4季季盤鋼品盤價會議，決議適度調漲，以反映原物料成本。(圖／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

中鋼公司於今(14)日，在該公司召開112年10月份月盤及第4季季盤鋼品盤價會議，會中決議適度調漲鋼品盤價，以反映原物料成本。

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中鋼公司112年10月份月盤及第4季季盤鋼品盤價會議，是由該公司總經理王錫欽主持，他說，歐美央行升息縮表抑制通膨，墊高融資成本降低企業投資與民間消費意願，影響終端需求，然隨升息步入尾聲，景氣展望逐漸回溫。

▲中鋼公司召開112年10月份月盤及第4季季盤鋼品盤價會議，決議適度調漲，以反映原物料成本。(圖／記者黃守作攝)
▲中鋼公司召開112年10月份月盤及第4季季盤鋼品盤價會議，決議適度調漲，以反映原物料成本。(圖／記者黃守作攝)
王錫欽表示，全球鋼鐵需求於今(112)年6、7月觸底，一度迎來復甦曙光，但8月中國爆發大規模房企債務危機，大陸當局為刺激疲弱房市，陸續祭出強力振興房市政策，而美國8月份製造業生產指數恢復到擴張區，可望迎來補庫存需求，帶動鋼價反轉向上，第4季為歐美市場年底耶誕消費旺季，拉貨動能可期。

至於鋼鐵供給方面，中國發佈鋼鐵行業穩增長方案，推動粗鋼平控政策，為達成2022年10.18億噸平控目標，今年9月至12月中國大陸每日粗鋼產量，必須較8月調降17%至每日245.7萬噸，9月以後產量有望逐步下降。

而原物料行情方面，鐵礦砂價格自今年8月中旬每公噸約95美元低點走揚至122美元(漲幅約28%)，為近4月以來新高，冶金煤售價自7月低檔每公噸220~230美元攀升至約312美元(漲幅約39%)，煉鋼成本高漲，支撐鋼價欲小不易。

王錫欽指出，自去(111)年下半年以來，鋼鐵產業進入週期性低谷已持續1年，現今製造業去庫存已至最後階段，近來亞洲貨幣競相走貶，新台幣匯率近3個月貶值幅度達4%以上，推升鋼廠購料成本，加上煤鐵成本高漲，致使第4季亞洲主要鋼廠紛紛提漲鋼價，以合理反映成本，鋼市浮現向上契機。

為此，中鋼公司此次盤價續採順勢、合宜、穩健之一貫訂價原則，適度提漲10月之月盤產品售價，合理反映原物料成本，並接軌國際行情，至於第4季之季盤考量，以季為週期，並審度下游不同產業需求環境差異，針對艱困行業輔以多元方案協助，分別予以適度調整鋼品盤價。

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