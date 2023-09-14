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杭州亞運／籃協組成史上最大後勤團隊　為何未保險？真實原因出爐

▲籃協強調已組成史上最大的後勤支援團隊，同時保險也都備齊，出征亞運不必擔心。（圖／美聯社／達志穎像）
▲籃協強調已組成史上最大的後勤支援團隊，同時保險也都備齊，出征亞運不必擔心。（圖／美聯社／達志穎像）

記者廖聿偉/台北報導

台北市職業籃球員職業工會今(14日)發聲明砲轟籃協，並提出「未改善集訓行程安排」、「未改善後勤照顧」和「未改善營收分配溝通」等三大問題，同時宣布亞運中華男籃將退出由籃協主辦的跨聯盟交流賽。

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籃協今除了發聲明稿回應外，也出席體育署例行記者會，接受現場記者提問。談到後強支援不足的問題，中華籃協文宣組組長趙純孝強調，「協會已籌組13人所組成的後勤支援團隊，包含4位防護員、4位體能教練、2位教練、2位情蒐員及1位行政人員，可說是史上最大的後勤團隊。」

▲中華籃協近期鬧人力荒，文宣組組長趙純孝因瓊斯盃期間太操勞，導致心臟不適開刀住院，今仍親上火線面對記者提問。記者廖聿偉攝
▲中華籃協近期鬧人力荒，文宣組組長趙純孝因瓊斯盃期間太操勞，導致心臟不適開刀住院，今仍親上火線面對記者提問。記者廖聿偉攝
另外，球員工會質疑籃協未替球員保「運動員暫時失能險」，導致球員受傷無法處理傷後醫療、復健和理賠申請等事宜。

籃協也澄清，「早在兩個月前就已向球員索取保險資訊，尤其薪資相關資料攸關保險理賠的最大額度，但球員卻沒有提供，導致申請進度延遲。」

趙純孝強調，「除了運動員暫時失能險外，意外險和受傷理賠都可以申請，但目前沒有收到任何球員提供資料。」

目前籃協已幫亞運男籃培訓隊保了最高額度的失能險，因此去亞運會完全沒有問題，各項後勤支援都已經到位。

最後籃協也強調，這段時間完全沒有收到球員工會任何的詢問，也沒有建立起溝通管道，職籃工會未經詳查，逕以新聞稿否定籃協過去這段時間的努力，實有失公允。

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