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未來少女／華研年砸百萬培訓新人！薄荷水晶組團條件首重唱歌實力

▲華研推出的女團薄荷水晶平均年齡僅17歲，唱歌實力堅強。左起為呂熙妍、韋喬薺、曹晶晶、栩栩、粼粼、張丞妘、陳品妡、陳言菱、林萩璇。（圖／華研國際提供）
▲華研推出的女團薄荷水晶平均年齡僅17歲，唱歌實力堅強。左起為呂熙妍、韋喬薺、曹晶晶、栩栩、粼粼、張丞妘、陳品妡、陳言菱、林萩璇。（圖／華研國際提供）

記者江芷稜／專訪

挖掘音樂人才管道多元，貴為台灣唱片公司龍頭的華研國際音樂，這20年來孕育無數新星，不只是歌唱人才，包括詞曲創作比賽、幕後人才選拔都不遺餘力，近年更砸下300萬元台幣推動大型新人培訓計劃「ZZ世代練習生徵選」，已選出多位才華洋溢的年輕世代，這次《未來少女》裡薄荷水晶就有5位訓練生曹晶晶、Vikky韋喬薺、陳言菱、林萩璇、陳品妡來自華研的ZZ世代計劃，她們優秀的唱歌實力，讓女孩們的表現頗獲肯定。

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▲薄荷水晶裡有5位練習生都是從「ZZ世代練習生徵選」計劃招募而來，左起為曹晶晶、林萩璇、Vikky 韋喬薺、陳言菱、張丞妘、粼粼、栩栩、呂熙妍、陳品妡。（圖／華研國際音樂提供）
▲薄荷水晶裡有5位練習生都是從「ZZ世代練習生徵選」計劃招募而來，左起為曹晶晶、林萩璇、Vikky 韋喬薺、陳言菱、張丞妘、粼粼、栩栩、呂熙妍、陳品妡。（圖／華研國際音樂提供）
「華研的藝人都很有禮貌，公司一直對藝人的教育這件事非常在意，妳要讓人家的感覺很舒服，要懂得應對進退。」

外國流行歌手都在青春期流露光芒，像泰勒斯（Taylor Swift）、艾薇兒（Avril Lavigne）都在10幾歲時就簽下唱片約，這段時期是最熱情澎拜的年紀，在尚未受到社會歷練前，可以抱持滿腔熱血去追夢，願意拚了命訓練，所以華研自從2020年起號召公司跨部門的員工，籌組了一個專門尋找新星的10人團隊，企劃出「ZZ世代練習生徵選」計劃，目標招募2000年以後出生，20歲以下的新星培訓。

目前ZZ世代已經進行到第3期，總共收過上萬名履歷，錄取累積近10多名練習生，包括今年推出首位發片的歌手77ke柯棨棋，以及5位薄荷水晶的成員，還有6位以唱歌為主的練習生，持續進行各種課程提升技能，為亞洲各種選秀節目進行準備。

▲華研國際音樂總裁何燕玲講述公司培訓計劃，會讓學員享受免費全方位課程。（圖／記者陳明中攝影）
▲華研國際音樂總裁何燕玲講述公司培訓計劃，會讓學員享受免費全方位課程。（圖／記者陳明中攝影）
「我們公司非常人性，在管理上也是，如果訓練3年後我們覺得不行、沒有想法，我們就會祝福你，不會耽誤別人的人生。」

華研國際音樂總裁何燕玲表示，每年徵選進來的練習生都能獲得全方位免費的課程，像是歌唱、肢體開發、口語表達、妝髮、詞曲創作、甚至是飲食養生課程，聘請師資都是跟訓練旗下藝人一樣的頂級老師，每一期耗費近百萬，至今約花費300萬元台幣，這只是單純師資的費用，平時員工為培訓付出的時間、心血當然更多。

華研在練習生培訓過程，會觀察學員的屬性適合單獨出道或是組團，設定不同發展方向，並且定期評估進行汰換，每一季都會進行考核、驗收，並舉辦正式的成果發表會，藉此檢視練習生的進步幅度，確認他們的可發展性，如果覺得能力有限的話，也會設定3年的停損點，懂得即時放手，因為培養新人的投資成本極鉅，如果學習效率不佳，便要用更快速度再去尋找其他可能性，或專注培養有能力的練習生，不要浪費別人的時間。

薄荷水晶的成員年紀小，且都有學業需兼顧，何燕玲說，很感謝女孩們的父母很開明，願意把孩子交付給華研，讓她們可以利用課餘時間努力練習唱跳，像晶晶就讀美國學校課業頗為繁重、法國籍的韋喬薺本來申請到歐洲的學校，為參加《未來少女》也放棄了、粼粼是舞蹈科班結合自己的興趣、華岡藝校的品妡、武陵高中音樂班的栩栩、來自城市科技大學流行音樂系的言菱，都是下課後努力利用時間一起訓練，常常為比賽練到深夜，從最初的陌生慢慢磨合培養默契，讓薄荷水晶的表現漸入佳境。

▲薄荷水晶的歌曲〈Hellokittybalahcurrihellokitty美味しい〉受到日媒關注。（圖／華研國際提供）
▲薄荷水晶的歌曲〈Hellokittybalahcurrihellokitty美味しい〉受到日媒關注。（圖／華研國際提供）
「我要比的是產品、品質，因為我要比賽的是音樂，人氣這個東西，只要你東西好，人氣一定會累積的。」

華研從3年前開始扎根選手的養成計劃，希望不要再讓流行音樂斷層，卻遇上疫情攪局， 剛好把這些學員留在台灣，參加《未來少女》的考驗，原本公司思考這個過程非常辛苦，每次比賽在密集時間內準備很多首歌，對孩子們也是很大的考驗，何燕玲笑說：「比賽快結束時，我恭喜她們終於解脫，因為準備時間太短，真的很辛苦，雖然有一些美中不足的地方，但我只想說每一集我們都很努力」。

這次《未來少女》創新比賽機制，讓6間經紀公司對決，沒有淘汰環節，每家公司有自己的想法，也各有優勢、缺點，在網友眼裡都是話題，也會爭論比賽公平性，不過何燕玲說，「我們可能會覺得很多都不公平，但我也必須講說人生有公平的嗎？我們輸得起，當然也有求勝的意志，未必要拿冠軍，但我們要做最特別的」，留下好的音樂與成功的包裝，才是參加比賽的最終目的。

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