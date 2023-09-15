天坑危機5／一鍵秒查！你住在地質脆弱區？掃描全台高風險區域

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由於該區域古時地形曾是鯽魚大湖，引發地質鬆軟、土壤液化而釀災的討論，當時政府宣布公開全國土壤液化潛勢區域，民眾只要上經濟部中央地質調查所網站，輸入地址，就能查詢自家地質是否有土壤液化的風險。
你家是土壤液化區？河流沉積作用是關鍵
從中央地質調查所的網站查詢後可發現，土壤液化高潛勢區集中在淡水河周遭的大台北都會區，宜蘭市區到羅東，以及台中以南到屏東東港沿岸，等於是人口密集的西部縣市，幾乎都在地質高風險的高潛勢區範圍內。
會有這樣的地質分佈，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，這是因為河流的沉積作用。濁水溪的沖積扇包括彰化、雲林，以及嘉南平原一帶都是泥巴土，越往河流的中、上游區域，因為沉積石礫硬度較高，所以接近山區的地質相對會比較穩固。
至於台北市，「基泰大直」預售時成交價最高達每坪144萬，可說是台北市的黃金地段，但鄰近民宅下陷，凸顯該區域地質鬆軟，郭鎧紋解釋，由於淡水河三大支流大漢溪、新店溪、基隆河，把礫石、砂、泥帶入盆地內堆積，最終形成台北盆地的地形，其中大漢溪和新店溪的沉積沙礫硬度較高，支撐力較好；但基隆河的沉積物相對像爛泥巴，加上基隆河是曲流，截彎取直前舊河道的流域，都是類似的軟弱土質。
台北盆地因為先天的地形成因，導致土質鬆軟，其中流經大直地區的基隆河最慘，帶入的泥沙顆粒最細，基本上都是「爛泥巴水」，所以盆地北邊包括汐止、內湖、士林、松山、南港、大直、瑞芳、平溪等地，都有部分區域受到基隆河域影響，地質鬆軟，在水土保持上較為不易。
高潛勢區地質鬆軟免恐慌 建築工法可改善
由於海邊、河道和海埔新生地，都是砂質土壤和高地下水同時具備的區域，因此這些區域若遭遇5級以上強震，就可能觸發土壤液化，導致災害。如果住在這類地質高潛勢地區該怎麼辦？專家要民眾先別恐慌。
前台灣省土木技師公會理事長張錦峯解釋，土壤液化區還是可以蓋房子，只要在建築工法上透過人工補強或改善，就沒有安全問題。改善地質的做法像是在地基上打基樁，或置換土壤，也就是把土壤跟混凝土拌合後回填，確保地基穩固，尤其處在土壤液化高潛勢區的建築物，耐震設計更加重要，但相對地，建商也必須投入更多成本。
台北市土木技師公會副理事長蘇模原受訪時話說得更白，他表示，針對土質不佳的地基改良，最大挑戰往往不是工程技術，而是業主「願不願意花錢」。
北市7成房屋屋齡破30年 大地震恐倒5000棟
國內在921大地震後修法提升建築法規，因此在2003年後取得建照的建築都有一定的耐震能力，2006年後法規更把斷層和地質納入影響因子，取得建照的建築在安全把關上更為嚴謹。但根據內政部統計，截至2023年6月為止，全國平均屋齡高達33年，全台屋齡超過30年的房屋更高達53.3%。
進一步觀察，全台房屋最「老」的縣市就是台北市，有7成2的房屋屋齡超過30年，總計有65.5萬棟老宅，加上台北市約有65%的建築位在土壤液化的中、高潛勢區域，不免讓外界擔心民眾的居住安全。
內政部前部長、台大土木工程系教授李鴻源接受《NOWnews今日新聞》專訪時分析，近來頻繁出現的天坑，主要是工程失誤，並非外界想像的地質問題。李鴻源認為民眾更該重視的是地震風險，因為比起新建築，老房子的施工規範沒那麼嚴謹，耐震係數（要求）不高，「萬一大台北發生6.2級以上的地震，約有5000棟房子會倒塌」。
老宅加上地質鬆軟的雙重危險因子，凸顯台北市都市更新的重要性。李鴻源強調，中央應推動「防災型都更」，未來國土規劃的藍圖勢必要配合災害潛勢分析進行調整，執行面還包括將首都從台北遷到台中，人口分散除了利於施工外，也有助於降低房價。尤其極端氣候在現今已成常態，許多國家都已採取相關因應措施，台灣也務必從防災的角度提前佈局，才能降低人民生命財產損失的風險。
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