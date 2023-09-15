華航首創「會員日」寵粉！明起首波日韓「賞楓趣」機票84折

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9月16日首波主打「賞楓趣」，特別精選國人喜愛的13個日韓航點，當日購買10月16日起、台灣往返日韓的單程或來回機票，可享84折起優惠，經濟艙包含高雄－首爾金浦來回 TWD5880元起（未稅）、台北－首爾仁川來回 TWD6300元起（未稅）、台北－名古屋來回 TWD7980元起（未稅）、台北－福岡來回TWD8316元起（未稅），全新開航的台北－熊本來回最低也只要TWD6720元起（未稅），萬元以下就能衝國人最喜愛的日本與韓國賞楓。
華航會員也能搶購10月16日限定CI2170台北飛富山機票，經濟艙單程限量TWD4550元（未稅），先搶先贏，回程可搭配華航日本自營航點如東京、大阪及名古屋等，雙點進出旅遊規劃更加彈性、便捷，玩日高手非你莫屬。
此外，華航會員亦可於會員日登入eMALL 電子商城，消費享有9折優惠，熱賣商品包含華航747-400F可開艙門模型1:200貨機折扣價TWD3240元、華航手札文具組（嫣紫紅） 折扣價TWD800元、華航機隊鑰匙圈組折扣價TWD531 元以及輕薄款飛行夾克4.0折扣價TWD2142元，歡迎把握機會選購。
華信航空參與首波會員日活動，9月份主題為「環台飛行派對」，當日於華信航空APP購買2023年10月1日至2024年3月31日止國內全航線單程全額票，輸入限量500組折扣碼「MDA888」．即可折抵TWD888 元，相當於6折優惠。
諾富特飯店也提供華航會員平日住宿超值折扣，凡會員日預訂9月18日至10月31日標準客房，每日限量五間享半價優惠；預訂味坊中餐廳 9月18日至28日限量100組平日午餐，出示華航會員卡號，就能以TWD380元吃到點心午間套餐；另也推出限定哩程兌換商品，諾富特飯店超夯土雞肉鬆禮盒3600哩就能兌換，前16組會員更能以16哩帶回禮盒。
華航致力提供旅客優質的空中服務，每月16日「華航會員日」推出一系列超值機票優惠及其他好康，首波9月16日開跑，後續每月會員日將陸續公布專屬回饋方案，請會員持續關注華航網站及會員飛訊。