天坑危機6／大直民宅塌陷3大檢討要點　李鴻源直指「這1項」最急

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針對這次大直民宅塌陷，李鴻源強調，如果完全按照政府現行的建案作業程序來做，99%的問題應該都是可以避免的，這次問題應該是出在工程執行時，施工單位、監工單位、政府單位有沒有三方檢視工程生命週期，對於建商、政府公務員來說，都是一個提醒。
另一方面，這次塌陷造成超過300人需要撤離，李鴻源指出，這些居民想恢復正常生活，至少需要2年的時間，且過程中會面臨房貸壓力、店家無法營業、孩子就學等問題，政府該給的協助不該只是發發便當、租個旅社安置即可，應該要提供居民所需的財務規劃協助。
李鴻源也提到，台灣有《災害防救法》，中央卻沒有統合相關事宜的「防災總署」，居民後續就學、就業、就養屬於防災專業範疇，卻無人重視，最終只有受住戶繼續受苦，其他人等事情過了也就忘了，台灣的救濟仍停留在非常皮毛的階段，就是因為缺乏缺跨部會、跨領域的應對策略。
📍跨部會溝通抓天坑徵兆
此外，李鴻源說，台灣跨部會資訊基本上是不整合的，比如先前曾發生過、由地下自來水、污水管線漏水造成的天坑，可以透過相關管線監測來發現警示徵兆，但以政府的水平溝通情況來說，即使自來水單位從水表發現有大量異常漏水，往往也會在轉告公務單位時發生問題。
李鴻源強調，此類數字其實是政府可以主動掌握的，不同單位間的資訊不流通是長時間存在的問題，也非常需要政府與相關單位正視、改善。
📍地震才是最終大魔王
然而，李鴻源話鋒一轉，「我們的重點不是天坑，而是地震！」他指出，這次的事故只是單一的局部現象，如果發生地震，雖然發生原理不同，但此類畫面可能會以更嚴重、更大規模的方式出現。
他解釋，以現在的技術來說，新建的房子大多有工程策略可以應對地震、土壤液化，甚至斷層帶都不用太擔心，要擔心的應該是1999年前建設的房屋，當時的施工規範沒那麼嚴謹、建物耐震係數沒那麼高，萬一台北發生6.2級以上的地震，就會出現嚴重災情。
📍防災型都更刻不容緩
近年來防災型都更進展有限，李鴻源直言，「沒有人把防災型都更當一回事，大家都在賭」，政治人物在賭自己的任內不會有大災害出現，但對百姓來說，這賭的是自己的性命，然而台灣民眾卻沒有這樣的意識、沒有把這樣的政策當作檢視官員時優先考量的議題。
李鴻源強調，防災型都更光靠地方政府是做不來的，裡頭牽涉了太多複雜的法令、法規，一定要有中央政府出面整合，甚至需要從國土規劃的角度來重新思考，現在做工程一大難點就是「土地太貴」，台北一個建案裡頭，工程款可能只佔3成，土地款就吃掉了7成的費用，這樣的情況下難有好工程。
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