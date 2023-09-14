▲寵物商機逾387億！　但你知道嗎？「寵物營養師」並非營養師　

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寵物商機上看6百億 膳食衍伸消費爭議台灣人願養不願生！根據內政部統計，2022年全台貓狗新增登記數量1到9月超過16萬隻，大幅超越11萬2千多位新生兒。財政部統計，寵物相關產業111 年銷售額達387.3億元[i]。然而，許多產品宣稱「寵物營養師」、「寵物膳食育師」推薦或研發，衍伸不少消費爭議。農業部8月29日招開「寵物營養師」人才培訓會議，邀請獸醫系及動科系參與，卻排除營養及食品背景人才，引發營養師不滿。
「寵物營養師」用名不當 恐有4大不良影響對此，中華民國營養師公會全國聯合會聲明，「營養師」屬國家醫事人員證書，根據營養師法第五條，非領有營養師證書者，不得使用營養師名稱「為避免混淆視聽，照顧動物者應使用其它名稱，不可濫用營養師三字。本會已積極與相關主管機關溝通，應審慎使用『營養師』三字，以尊重營養師專業與其工作權益！」
聲明全文看這裡
營養師詹謦鴻也彙整資料指出，農業部召開「寵物營養師」人才培訓之會議，只有邀請獸醫系及動科系參與，漠視營養及食品科學專業意見，並完全排除營養及食品背景人才執行寵物營養諮詢及食品製造業務，此草案恐衍生不良影響如下：
一、 使用「營養師」字眼，但無營養師專業培訓1. 使用「寵物營養師」會誤導民眾以為該人員具營養師資格。
2. 缺乏正統營養師專業訓練，業務將無法正確執行。
3. 業務執行不專業，將影響民眾對「營養師」觀感。
4. 使用「寵物營養師」其中「營養師」三個字，容易讓飼主混淆為營養師再進修學業，導致民眾接受到錯誤資訊，進而影響「營養師」之專業形象。
二、 獸醫及畜牧技師上課即可取得資格，但嚴重缺乏營養師及食品技師訓練1. 業務包含寵物食品諮詢（營養規劃）、營養配方調配、營養標示、寵物食品工廠管理，但卻只有獸醫師跟畜牧技師才能取得此執照，排除營養師專業人員。
2. 執照只需修完，不完備且包括無相關性（如：遺傳學及實習）的課程。完全漠視營養師所需之進階專業課程，包括：膳食療養、膳食計劃、營養評估、食品安全。因此可預期未來職業人員無法具備「營養師」該有之職業能力。
3. 「寵物營養師」專業能力不足，亦會使大眾對「營養師」產生不信任。
三、草案無廣泛諮詢不同專業，忽視營養師及食品技師專業及業界需求1. 「寵物營養師」證照草案無諮詢營養及食品專家意見，完全不尊重營養師及食品技師亦為國家考試之專業證照。
2. 亦無了解目前國內外相關產業之實際情形。
四、「寵物營養師」權力過大但無實際執業能力，且人才庫嚴重限縮，台灣寵物食品製造產業會面臨崩盤1. 「寵物營養師」業務包山包海，但證照標準卻無法提供正確把關，將使「寵物營養師」淪為門神，無實質效益。
2. 過度限縮執業人才於獸醫及畜牧技師，將使人才庫不足，產業無法發展。
3. 只限定台灣國內廠商，但對國外廠商無規範，將使台灣寵物食品製造產業崩盤。
多位營養師提出訴求，懇請農業部可以廣納「營養」與「食品」專業人員一同進入規劃認證課程中，並同時認證課程不得使用「營養師」字眼。消息一出後，吳欣岱醫師予以協助，立委洪申翰也允諾會與農業度協商討論，共同捍衛營養師權益，同時也為寵物健康把關。
[i] https://service.mof.gov.tw/public/Data/statistic/bulletin/112/%E7%AC%AC3%E8%99%9F-%E5%AF%B5%E7%89%A9.pdf
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59189
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