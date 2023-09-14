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張震賀梁朝偉奪獎！收超可愛「社恐簡訊」　蔡依林吐43歲生日願望

▲張震（左）祝賀梁朝偉奪金獅獎，收影帝超可愛「社恐簡訊」；蔡依林明天迎接43歲生日，親曝生日願望。（圖／記者朱永強攝影、美聯社）
▲張震（左）祝賀梁朝偉奪金獅獎，收影帝超可愛「社恐簡訊」；蔡依林明天迎接43歲生日，親曝生日願望。（圖／記者朱永強攝影、美聯社）

記者黃雅琪／台北報導

國際精品品牌今（14）日在台北101舉行旗艦店開幕活動，邀請到韓星安孝燮、張震、蔡依林、楊謹華、Ella、坤達等人到場站台。張震表示有傳簡訊祝賀梁朝偉得金獅獎，並收到一個「雙手合十」的社恐符號回訊，張震現場重現表情符號逗樂眾人。而明日要過43歲生日的蔡依林，也許下「健康第一位」的生日願望。

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▲張震現場示範梁朝偉回訊的表情符號模樣。（圖／記者朱永強攝影）
▲▼張震現場示範梁朝偉回訊的表情符號模樣。（圖／記者朱永強攝影）
▲張震現場示範梁朝偉回訊的表情符號模樣。（圖／記者朱永強攝影）
 
香港影帝梁朝偉獲頒第80屆威尼斯影展「終身成就金獅獎」，好友張震透露私下有傳訊息祝福他：「有簡訊說恭喜，男生之間不方便表示太多，對方有收到祝福就好。」至於梁朝偉回覆什麼內容？張震擺出「雙手合十」姿勢，透露他不改「社恐個性」僅以貼圖回覆。

▲張震帥氣出席品牌開幕活動，透露剛拍完新電影。（圖／記者朱永強攝影）
▲張震帥氣出席品牌開幕活動，透露剛拍完新電影。（圖／記者朱永強攝影）
張震近日剛結束新電影拍攝，預計明年會上映：「還沒正式官宣所以不好多說。」另外他還邀請林志玲、張孝全、張鈞甯、陳柏霖、桂綸鎂、鳳小岳等24位名人獻聲，推出《格事話》有聲書；張震直呼：「我第一次聽到柏霖講故事滿驚喜的，他講故事特別生動、好玩，我自己很喜歡聽他講故事！」

▲張震（右）、蔡依林一起出席品牌開幕活動。（圖／記者朱永強攝影）
▲張震（右）、蔡依林一起出席品牌開幕活動。（圖／記者朱永強攝影）
▲蔡依林出席品牌開幕活動，透露明天生日將在工作中度過。（圖／記者朱永強攝影）
▲蔡依林出席品牌開幕活動，透露明天生日將在工作中度過。（圖／記者朱永強攝影）
蔡依林最近忙著舉辦「Ugly Beauty世界巡演」、「怪好吃」介紹美食，透露演唱會結束後會先休息一下，計畫要出國但還沒有決定去哪裡。明日即將迎接43歲生日，蔡依林表示最大的願望還是希望：「健康第一位，其他就是保持心情愉快。」她透露明天要再飛到中國大陸合肥市開唱，生日會在工作中度過：「昨天有先跟家人、朋友一起吃飯和聊聊天。」

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