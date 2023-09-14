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日職／佐藤輝明開轟大爆發！阪神虎4:3擊敗巨人　睽違18年再封王

▲阪神虎隊隊史第6次，睽違18年央聯奪冠。（圖／虎TV)
▲阪神虎隊隊史第6次，睽違18年央聯奪冠。（圖／虎TV)

記者吳政紘/綜合報導

日本職棒中央聯盟阪神虎隊今（14）日在主場阪神甲子園棒球場遭遇讀賣巨人隊，阪神虎賽前封王魔術數字為Ｍ1只要贏球，或是廣島隊落敗就可封王，但賽前岡田彰布監督希望可以自力封王，阪神虎隊火力全開，6局靠著大山悠輔高飛犧牲打，加上佐藤輝明轟出2分砲，最終以4:3擊敗巨人隊，睽違18年再度於央聯封王，也是隊史最快封王紀錄。

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阪神虎隊史過去有5次央聯盟冠軍紀錄，分別是1962年，1964年，1985年，2003年，2005年，但是回到日本一總冠軍，剛好就是1985年岡田還是選手時期，而他上次擔任虎隊監督已是2008年，這也是他暌違18年再度幫助母隊奪冠。

▲阪神虎奪冠，道頓崛已經擠滿球迷慶祝。（取自ラジカルビデオジョッキー RVJJP）
▲阪神虎奪冠，道頓崛已經擠滿球迷慶祝。（取自ラジカルビデオジョッキー RVJJP）
阪神虎今天推出才木浩人先發，他主投7局僅失1分，除了7局上被岡本和真開轟外，表現可圈可點，虎隊前幾局都有機會，但直到6局才打開，面對赤星 優志，近本光司右外野安打，森下 翔太也敲出左外野安打推進，大山悠輔中外野高飛犧牲打先馳得點。

▲阪神虎奪冠，監督岡田彰布獲得全場球迷歡呼與選手高拋。（取自虎TV)
▲阪神虎奪冠，監督岡田彰布獲得全場球迷歡呼與選手高拋。（取自虎TV)
沒想到林威助近畿大學學弟佐藤輝明轟出中外野2分砲，連續2晚開轟，阪神次局利用巨人二壘手中山 礼都失誤，又下一城。巨人隊死咬不放，8局上由大城 卓三代打敲出左外野二壘安打，回敬1分，9局上阪神換上守護神岩崎優，巨人主砲坂本勇人開轟，把比分追到只差1分，但終究還是無力反擊落敗。

▲阪神虎奪冠，24號球衣橫田慎太郎獲得全場球迷歡呼與選手高拋。（取自虎TV)
▲阪神虎奪冠，24號球衣橫田慎太郎獲得全場球迷歡呼與選手高拋。（取自虎TV)

由於這次冠軍十分難得，日本警方嚴陣以待，2003年阪神奪冠，吸引5000名球迷聚集，2005年時也有3000名球迷聚集，今天至少有1300位以上警力維持秩序，希望受傷、傷亡人數可以降到最低。


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