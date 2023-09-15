未來少女／薄荷水晶打造電音新風格！製作人A.F玩實驗性顛覆華流

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華研唱片透露，與編舞老師小杜的團隊從ZZ世代第一期練習生時就開始合作，幾乎半數成員在練習生時期就接受小杜老師的開發指導，以不盲從、模仿韓團KPOP MV為出發點，必須針對音樂想要表達的核心價值編排舞蹈，總是帶來許多驚喜，而且小杜老師用心照顧團員的心智、情緒，長久以來的默契是持續合作的關鍵。
音樂製作人A.F則是圈內有名的老師，與華研音樂本來就合作過，在《菱格世代DD52》時更是冠軍女團G.O.F的製作人，音樂能兼具商業性與創業，恰好符合華研以實驗組合為目標的核心價值，便邀約他擔任《未來少女》公演的製作人，每次的表演歌從初步定調後，A.F就能交出令人驚喜不已的作品，開發出成員不同的音樂風格表現，與其他音樂人與眾不同。
自嘲「少女毀滅者」的A.F個性率性，在選秀節目《音樂主理人》就嘗試過將甜美風與搖滾風結合的實驗性音樂，他笑說當時接近節目尾聲，索性放膽去玩，沒想到〈K.O.L〉另類曲風反而大獲好評，他延續這股拼貼迷音、動漫二次元文化的元素，想為薄荷水晶做出一首洗腦旋律的新歌，讓女孩們大秀快嘴功力，結果這首超級洗腦的新歌，意外讓毫無關係的Hello Kitty與芭樂咖哩結合在一起，成為《未來少女》最火紅的歌曲。
未來《薄荷水晶》會延續這股電音風格嗎？華研並沒有下定論，總裁何燕玲說，節目進行過程中，他們的努力都成了一首首作品，節目結束後9位少女都再面臨新規劃，會以團體或個人形式發展都不一定，唯一確定的是，華研在打造新人的路上永遠開創新風格，不會原地踏步。
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