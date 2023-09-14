台中LaLaport大秀美食 12家餐飲品牌主廚「尚菜秀」

我是廣告 請繼續往下閱讀
今天的尚菜秀活動，邀請了12家人氣餐飲品牌參加，由各家品牌料理長、主廚親自展示獨特又精緻的料理；包括全台獨家的預約制和牛割烹「黑泉」、連七年獲日本全國丼聯盟海鮮丼金賞的「日本橋海鮮丼 辻半」、人氣火鍋吃到飽「饗麻饗辣 PLUS」，以及四度蟬聯米其林必比登美食餐廳的「沁園春」等品牌，
除了實體活動外，線上參與也可以有機會享受美食！只要追蹤於LaLaport 台中官方IG或FB，18日中午12：00前在指定貼文留言，就有機會獲得日本橋海鮮丼辻半與金子半之助免費餐券，趁著秋意來LaLaport台中，讓喜愛美食的您大快朵頤。
此外，金子半之助迎接開學季，即日起推出兩款定食系列新品－「天婦羅御膳系列 綜合」以及「天婦羅御膳系列 山」，要讓饕客享受日本天婦羅「旨味凝縮」的絕美藝術外，直到9月底單筆消費滿300元即贈50元抵用券，另即日起至10月3日，學生憑制服或出示學生證加入會員，還可享經典天丼九折優惠。
本次限定推出的新品－「天婦羅御膳系列 綜合」，不同於天丼專走豪邁的大氣規格，以一次可品嘗到6種精選海陸雙天婦羅定食為主打，其中更可以吃到香香炸雞天婦羅、鳳尾蝦、水蓮野菜天婦羅、青龍、日本舞菇再搭配日式小菜-芥末杏鮑菇，品嘗起來輕鬆無負擔，更能感受到天婦羅職人巧奪天工的拿手技藝。至於「天婦羅御膳系列 山」，則可一次盡享「天婦羅+香香炸雞+職人燒肉」 三種美味的多層次定食吃法,另可搭配特附的高麗菜絲交替享用，感受酥脆又細膩的味蕾變化！