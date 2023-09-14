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台中LaLaport大秀美食 12家餐飲品牌主廚「尚菜秀」

▲台中LaLaport今日邀請12家餐飲品牌主廚「尚菜秀」，並且擺攤展示各式美食，彷如美食嘉年華。（圖／記者金武鳳攝，2023.9.14)
▲台中LaLaport今日邀請12家餐飲品牌主廚「尚菜秀」，並且擺攤展示各式美食，彷如美食嘉年華。（圖／記者金武鳳攝，2023.9.14)

記者金武鳯/台中報導

台中LaLaport迎接食慾之秋，滿足饕客需求，今日舉辦別開生面的「尚菜秀」活動，邀請館內12家餐飲品牌，擺攤展示各色料理外，更由主廚親上舞台以走秀方式展示招牌名菜，是一場兼具視覺與味覺雙重享受的美食饗宴，吸引不少逛百貨客人逐攤品嘗。

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台灣三井不動產久一康洋董事長致詞表示，LaLaport在日本擁有19家分店，除了提供顧客享受悠閒購物的樂趣，同時也提供符合各種生活機能所需商品，並經常規畫與消費者互動的活動，讓所有喜愛LaLaport的顧客體驗饒富樂趣的精采生活。

▲台中LaLaport大秀美食，今日邀請12家餐飲品牌主廚「尚菜秀」，親自上舞台走秀展示招牌菜。（圖／記者金武鳳攝，2023.9.14)
▲台中LaLaport大秀美食，今日邀請12家餐飲品牌主廚「尚菜秀」，親自上舞台走秀展示招牌菜。（圖／記者金武鳳攝，2023.9.14)
今天的尚菜秀活動，邀請了12家人氣餐飲品牌參加，由各家品牌料理長、主廚親自展示獨特又精緻的料理；包括全台獨家的預約制和牛割烹「黑泉」、連七年獲日本全國丼聯盟海鮮丼金賞的「日本橋海鮮丼 辻半」、人氣火鍋吃到飽「饗麻饗辣 PLUS」，以及四度蟬聯米其林必比登美食餐廳的「沁園春」等品牌，

除了實體活動外，線上參與也可以有機會享受美食！只要追蹤於LaLaport 台中官方IG或FB，18日中午12：00前在指定貼文留言，就有機會獲得日本橋海鮮丼辻半與金子半之助免費餐券，趁著秋意來LaLaport台中，讓喜愛美食的您大快朵頤。

▲金子半之助即日起推出兩款定食系列新品－「天婦羅御膳系列 綜合」以及「天婦羅御膳系列 山」，學生享優惠。（圖／業者提供）
▲金子半之助即日起推出兩款定食系列新品－「天婦羅御膳系列 綜合」以及「天婦羅御膳系列 山」，學生享優惠。（圖／業者提供）
此外，金子半之助迎接開學季，即日起推出兩款定食系列新品－「天婦羅御膳系列 綜合」以及「天婦羅御膳系列 山」，要讓饕客享受日本天婦羅「旨味凝縮」的絕美藝術外，直到9月底單筆消費滿300元即贈50元抵用券，另即日起至10月3日，學生憑制服或出示學生證加入會員，還可享經典天丼九折優惠。


本次限定推出的新品－「天婦羅御膳系列 綜合」，不同於天丼專走豪邁的大氣規格，以一次可品嘗到6種精選海陸雙天婦羅定食為主打，其中更可以吃到香香炸雞天婦羅、鳳尾蝦、水蓮野菜天婦羅、青龍、日本舞菇再搭配日式小菜-芥末杏鮑菇，品嘗起來輕鬆無負擔，更能感受到天婦羅職人巧奪天工的拿手技藝。至於「天婦羅御膳系列 山」，則可一次盡享「天婦羅+香香炸雞+職人燒肉」 三種美味的多層次定食吃法,另可搭配特附的高麗菜絲交替享用，感受酥脆又細膩的味蕾變化！








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