侯友宜訪美綠營批外交成績死當 新北府：綠網搜尋與治國功能失靈
針對國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜展開訪美行程，民進黨以「死當的外交，疑侯的塵囂」召開記者會，點名侯友宜期盼訪美能夠加油，別在國外鬧笑話的批評，新北市政府今（14）日發布新聞稿回擊，指出新北市的城市外交成果，相關資料在網路上都查得到，民進黨卻假裝看不見，直批「綠網」搜尋功能顯然和為人詬病的治國功能一樣陷入失靈狀態。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府副發言人羅婉庭表示，新北市的姊妹市跟友好城市總數多達51個，僅次於台北市，分布區域包含美洲、歐洲、非洲及亞洲太平洋地區，過去在外國重要節拜會、外交出訪都有亮眼成績；強調外交不限形式，最重要的是多元管道交流，相互借鏡，給予人民更好的生活。
羅婉庭強調，外交應是全國同心合作努力的要務，不應以黨派之分，破壞國家無論來自中央或地方的外交成就，呼籲民進黨勿再搞政治鬥爭，呼籲綠營民代回歸職務應盡之責。
羅婉庭指出，新北市是國際大城市，一直以來和世界各地城市持續進行交流，不論實體和線上，與超過300個城市交流，也受到紐約市邀請，一起簽署VLR宣言。未來新北市會持續透過多元管道，努力讓新北被全世界看見。