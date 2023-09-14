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歡唱全新體驗！KTV結合川菜餐廳　超閃「WE GO歡唱」9/16開幕

▲集結KTV、川菜餐廳為一體的「WE GO 歡唱KTV」精品派對概念店將於9月16日開幕。（圖／記者陳美嘉攝，2023.09.14）
▲集結KTV、川菜餐廳為一體的「WE GO 歡唱KTV」精品派對概念店將於9月16日開幕。（圖／記者陳美嘉攝，2023.09.14）

記者陳美嘉／高雄報導

以精品級概念打造的KTV「WE GO歡唱」坐落在高雄七賢路中華路口，閃耀金色光芒的建築外觀，還未開幕就成功掀起話題。業者斥資打造18間主題包廂，還配備演唱會等級的音響燈光設備，更找來名廚「古錐師」郭主義擔任廚藝總監，讓饕客們不用遠赴台北就能嚐到名廚的招牌川菜。集結KTV、川菜餐廳為一體的「WE GO 歡唱KTV」精品派對概念店將於9月16日開幕。

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▲以精品級概念打造的KTV「WE GO歡唱」閃耀金色光芒的建築外觀，成功掀起話題。（圖／記者陳美嘉攝，2023.09.14）
▲以精品級概念打造的KTV「WE GO歡唱」閃耀金色光芒的建築外觀，成功掀起話題。（圖／記者陳美嘉攝，2023.09.14）
名廚郭主義過去在節目《型男大主廚》竄紅，深受民眾喜愛，今（14）日現身記者會現場，他大秀廚藝示範「水煮牛肉」，他說，店內所有菜單都是自己親自設計，為了完整呈現堅持的料理口味，店內廚師已在台北餐廳經過半年的培訓，而且每道料理都是現點現作，熱騰騰端上桌。

▲名廚「古錐師」郭主義擔任廚藝總監，推出獨門川味料理。（圖／記者陳美嘉攝，2023.09.14）
▲名廚「古錐師」郭主義擔任廚藝總監，推出獨門川味料理。（圖／記者陳美嘉攝，2023.09.14）
郭主義指出，這次為KTV獻出精湛廚藝，推出獨門川味料理，從熱炒、冷盤、經典炸物、小菜、湯品、時蔬等應有盡有，特別推薦必點菜單有「主廚特製重慶烤魚」、「賽螃蟹 」、「熗鍋魚」、「蟹黃海鮮煲」、「水煮牛肉」、「椒汁白肉」、「避風塘炒蝦」、「泰式中卷」等招牌菜，歡唱享樂同時大飽口福。

▲以高規格打造18個特色的空間，每個樓層有不同的主題風格。（圖／記者陳美嘉攝，2023.09.14）
▲以高規格打造18個特色的空間，每個樓層有不同的主題風格。（圖／記者陳美嘉攝，2023.09.14）
「WE GO 歡唱」KTV刷新KTV的新視野，約400坪的空間中，以高規格打造18個特色的空間，每個樓層有不同的主題風格，其中，整層旗艦包廂不僅可容納22人同時歡唱，還有獨立的「宴會廳」，是高雄歡聚派對首選。

不只在外觀及裝潢設計令人驚艷，在硬體設備上也超PRO，廣角大螢幕、演唱會等級的音響燈光設備，極致的視聽感受，讓人每一秒都像在開演唱會，滿足消費者對於頂級奢華及多樣化主題的需求。

▲以高規格打造18個特色的空間，每個樓層有不同的主題風格。（圖／記者陳美嘉攝，2023.09.14）
▲以高規格打造18個特色的空間，每個樓層有不同的主題風格。（圖／記者陳美嘉攝，2023.09.14）
壹起飛集團旗下事業包括壹起飛建設、炭黔燒肉、WE GO 歡唱KTV。壹起飛建設董事長陳冠霖指出，集團去年在高雄、台南相繼推出精品燒肉品牌「碳黔」燒肉，受到廣大消費者喜愛，為了打造頂級食尚的生活體驗，今年再推出全新KTV品牌「WE GO歡唱」，歷時18個月打造，創新將「KTV、川菜餐廳」結合，目標鎖定中高端消費客層，希望能帶給消費大眾全新的生活體驗與滿足的感動。

歡慶開幕祭出多項超值優惠酬賓活動，其中9/16~9/30 黃色風暴：穿著黃色服飾、配件等，贈送餐飲折價券；10/1~10/30 消費滿額贈，消費滿5000元贈送一張刮刮券，有機會刮中500元或1000元包廂抵用券等。「WE GO」營業時間下午6點到次日上午10點。更多資訊請上「WE GO 歡唱」FB粉絲團查詢。

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