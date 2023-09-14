▲錢從哪來？候選人狂開支票　高發會籲提高菸捐補缺口

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平均臥床近9年 各黨皆認同台灣老人活得差高發會強調，台灣不僅生的少，還活得不夠健康，平均餘命和癌症存活率不但落後於日、韓兩國，平均臥床時間更長達將近9年，使得長照體系承受極大壓力，造成健康醫療制度系統性的不穩。
根據衛生福利國民健康署數據顯示，台灣的不健康年數約為8.41年，這意味著近10%的人生時間都在失能、臥床或患有慢性疾病，這不僅對個人造成痛苦，還給整個家庭帶來了沉重的負擔。此外，根據經濟合作暨發展組織（OECD）的數據，台灣國民的平均壽命仍然落後於鄰近的日本和韓國，差距高達2到3歲。
最後一根稻草！ 癌藥與長照問題壓垮三代人「癌症死亡率高、失智無法根治」，這兩種疾病的困擾不僅對患者本人造成巨大的負擔，同時也連帶影響到整個家庭，波及三代人。根據癌症希望基金會的調查，近4成的癌友選擇自費標靶治療和免疫治療，自費金額甚至超過50萬元，對家庭經濟造成了沉重壓力。
醫護人員哀號 台灣高CP值醫療背後的犧牲者令國際稱羨的台灣健保體制，其實是建立在醫護人員勞動權益的犧牲之上，台灣被全球形容為「過勞之島」，不僅凸顯醫療人力不足的問題，並且產生了嚴重的醫療階級化現象，這已經背離了台灣健保制度最初解決「因病而窮」的初衷。
免費當作政策性買票？ 恐排擠其他社福預算綜觀各政黨的候選人在醫療政策上的共識，包括改善醫護人員的就業狀況、長照政策、癌症新藥基金，以及長照制度的放寬等方面。但高發會強調，各候選人未提及如何籌措相應的預算，特別是癌症新藥基金至少需要百億元，這必須透過政府跨部門合作與協調，才能增加健康醫療相關預算在國家總預算中的佔比。
而且，各候選人都關注於健康政策，但卻未對現行問題提出批評，也未務實面對台灣醫療政策中存在的財務缺口。稅收和健保都是有限的資源，一個地方增加了預算，就會排擠其他社福預算。
每包菸調漲5元 每年就可挹注健保49億元高發會強調，健康政策需要明確的財務願景，同時也需要改進現有機制上的不足，建議政府應該考慮通過增加碳稅、菸品健康福利捐、以及提高烈酒稅等稅收手段，來支持健康醫療預算。
特別是台灣近9成人口不吸菸，近年吸菸率下降速度趨緩，若透過調漲健康捐帶動菸價上升，可以有效減少吸菸率，同時減少吸菸相關疾病所帶來的經濟成本，據統計，這些成本超過1,800億元。
令人關注的是，健康捐已經整整14年未調漲，高發會內部推估，每包菸只要調漲5元，每年就可以為健保額外注入至少49億元。因此，高發會呼籲政府應該建立每年固定調漲健康捐的公式，以降低吸菸人數，減少吸菸相關疾病的負擔，並增加對民眾的健康投資。
2024候選人健康醫療政策
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| 賴清德
| 侯友宜
| 柯文哲
| 郭台銘
（未提出政見）
| 主軸
| 健康台灣
| 健康唯一
五箭優先
| 投資健康
有效醫療
永續健康
人權自主
安寧善終
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| 穩固財務結構
| 逐步提升醫療支出
| 提高醫療衛生支出達到GDP 8%
| 提高醫療衛生支出達到GDP 8%
落實家醫、分級、轉診、論人計酬
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| 長者健保權益
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| 65歲以上民眾以及55歲以上原住民，都享有排富全額補助健保
(額外提出)
| 65歲長者健保費全額補助
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| 長照
政策
| 加強社區長照據點、機構式長照服務
| 70至79歲患有癌症二期以上長者，以及80歲以上長者可取消巴氏量表，直接申請看護移工
(額外提出)
| 提供全責醫護
老弱免巴氏量表、簡化失能申請照護移工的評估方式
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| 改善醫護就業
| 改善護病比
3班制入法
| 護理人員加薪
| 提高護理薪資
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| 改善醫療環境
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| 優化發展智慧醫療與照護，改善偏鄉醫療環境
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| 新藥
可近性
| 癌症專案計畫
癌症新藥基金
| 成立癌症基金
加速新藥給付
| 放寬自費醫療市場
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| 心理
健康
| 促進青少年心理健康
| 國民心理健康計畫
年輕族群心理健康支持方案
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| 婦幼
兒童
| 孕婦與新生兒健康的健康促進
| 提供全方位母嬰親善健康照顧
成立跨部會協調委員會
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| 預防
保健
| 健康跨領域合作
推廣營養政策
關注三高問題
| 推動國家級慢性病預防與健康管理計畫
放寬低劑量電腦斷層掃瞄(LDCT)免費標準
放寬五癌篩檢適用範圍
擴充疫苗基金
擴大兒童疫苗補助基金
疫苗採購公開透明
引進新型疫苗
| 增加公費疫苗種類
提倡健康生活型態
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| 病人
自主
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| 支持安樂死
開放代理孕母
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59197
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