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錢從哪來？候選人狂開支票　高發會籲提高菸捐補缺口

▲錢從哪來？候選人狂開支票　高發會籲提高菸捐補缺口
▲錢從哪來？候選人狂開支票　高發會籲提高菸捐補缺口

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】2024大選候選人陸續端出健康投資、醫護人員、長照議題等政策。台灣高齡化政策暨產業發展協會指出，賴清德及柯文哲是醫師出身、侯友宜胞兄是乳癌權威、郭台銘捐助成立世界級的癌症專科醫院，各候選人在醫療健康政策上各有其專業背景，卻都避而不談一個關鍵性的問題「錢從哪裡來？」呼籲政府應增加碳稅、健康捐以及提高烈酒稅等稅收手段，來支持健康醫療預算。

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平均臥床近9年　各黨皆認同台灣老人活得差

高發會強調，台灣不僅生的少，還活得不夠健康，平均餘命和癌症存活率不但落後於日、韓兩國，平均臥床時間更長達將近9年，使得長照體系承受極大壓力，造成健康醫療制度系統性的不穩。

根據衛生福利國民健康署數據顯示，台灣的不健康年數約為8.41年，這意味著近10%的人生時間都在失能、臥床或患有慢性疾病，這不僅對個人造成痛苦，還給整個家庭帶來了沉重的負擔。此外，根據經濟合作暨發展組織（OECD）的數據，台灣國民的平均壽命仍然落後於鄰近的日本和韓國，差距高達2到3歲。

最後一根稻草！　癌藥與長照問題壓垮三代人

「癌症死亡率高、失智無法根治」，這兩種疾病的困擾不僅對患者本人造成巨大的負擔，同時也連帶影響到整個家庭，波及三代人。根據癌症希望基金會的調查，近4成的癌友選擇自費標靶治療和免疫治療，自費金額甚至超過50萬元，對家庭經濟造成了沉重壓力。

醫護人員哀號　台灣高CP值醫療背後的犧牲者

令國際稱羨的台灣健保體制，其實是建立在醫護人員勞動權益的犧牲之上，台灣被全球形容為「過勞之島」，不僅凸顯醫療人力不足的問題，並且產生了嚴重的醫療階級化現象，這已經背離了台灣健保制度最初解決「因病而窮」的初衷。

免費當作政策性買票？　恐排擠其他社福預算

綜觀各政黨的候選人在醫療政策上的共識，包括改善醫護人員的就業狀況、長照政策、癌症新藥基金，以及長照制度的放寬等方面。但高發會強調，各候選人未提及如何籌措相應的預算，特別是癌症新藥基金至少需要百億元，這必須透過政府跨部門合作與協調，才能增加健康醫療相關預算在國家總預算中的佔比。

而且，各候選人都關注於健康政策，但卻未對現行問題提出批評，也未務實面對台灣醫療政策中存在的財務缺口。稅收和健保都是有限的資源，一個地方增加了預算，就會排擠其他社福預算。

每包菸調漲5元　每年就可挹注健保49億元

高發會強調，健康政策需要明確的財務願景，同時也需要改進現有機制上的不足，建議政府應該考慮通過增加碳稅、菸品健康福利捐、以及提高烈酒稅等稅收手段，來支持健康醫療預算。

特別是台灣近9成人口不吸菸，近年吸菸率下降速度趨緩，若透過調漲健康捐帶動菸價上升，可以有效減少吸菸率，同時減少吸菸相關疾病所帶來的經濟成本，據統計，這些成本超過1,800億元。

令人關注的是，健康捐已經整整14年未調漲，高發會內部推估，每包菸只要調漲5元，每年就可以為健保額外注入至少49億元。因此，高發會呼籲政府應該建立每年固定調漲健康捐的公式，以降低吸菸人數，減少吸菸相關疾病的負擔，並增加對民眾的健康投資。

2024候選人健康醫療政策


 賴清德

 侯友宜

 柯文哲

 郭台銘

（未提出政見）
主軸

 健康台灣

 健康唯一

五箭優先

 投資健康

有效醫療

永續健康

人權自主

安寧善終
穩固財務結構

 逐步提升醫療支出

 提高醫療衛生支出達到GDP 8%

 提高醫療衛生支出達到GDP 8%

落實家醫、分級、轉診、論人計酬
長者健保權益
65歲以上民眾以及55歲以上原住民，都享有排富全額補助健保

(額外提出)

 65歲長者健保費全額補助
長照

政策

 加強社區長照據點、機構式長照服務

 70至79歲患有癌症二期以上長者，以及80歲以上長者可取消巴氏量表，直接申請看護移工

(額外提出)

 提供全責醫護

老弱免巴氏量表、簡化失能申請照護移工的評估方式
改善醫護就業

 改善護病比

3班制入法

 護理人員加薪

 提高護理薪資
改善醫療環境
優化發展智慧醫療與照護，改善偏鄉醫療環境

新藥

可近性

 癌症專案計畫

癌症新藥基金

 成立癌症基金

加速新藥給付

 放寬自費醫療市場
心理

健康

 促進青少年心理健康

 國民心理健康計畫

年輕族群心理健康支持方案

婦幼

兒童

 孕婦與新生兒健康的健康促進

 提供全方位母嬰親善健康照顧

成立跨部會協調委員會

預防

保健

 健康跨領域合作

推廣營養政策

關注三高問題

 推動國家級慢性病預防與健康管理計畫

放寬低劑量電腦斷層掃瞄(LDCT)免費標準

放寬五癌篩檢適用範圍

擴充疫苗基金

擴大兒童疫苗補助基金

疫苗採購公開透明

引進新型疫苗

 增加公費疫苗種類

提倡健康生活型態
病人

自主

支持安樂死

開放代理孕母
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料來源：高發會統整



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59197

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