安柏赫德為馬斯克Cosplay！辣扮《鬥陣特攻》慈悲 他曬私照證實
美國女星安柏赫德（Amber Heard）2017年與強尼戴普（Johnny Depp）離婚，兩人的離婚風波一度鬧上法院，成為全球矚目的話題。而安柏赫德離婚後，曾傳出和特斯拉執行長伊隆馬斯克（Elon Musk）交往，近日馬斯克的個人傳記發售，書內提到安柏赫德曾為馬斯克Cosplay（角色扮演）遊戲《鬥陣特攻》中的角色「慈悲」，馬斯克更在推特貼出照片證實，還大讚：「真的超讚的！」照片曝光後引起網友一陣熱議。
記者賴禹妡／綜合報導
知名傳記作家兼記者艾薩克森（Walter Isaacson）12日出版《馬斯克傳》，他貼身觀察伊隆馬斯克2年才撰寫完成。而書中提到，馬斯克非常喜歡玩遊戲《鬥陣特攻》，他還要求安柏赫德Cosplay裡頭女角「慈悲」，此事引起不少推特網友的質疑。
而馬斯克在其中一名網友的推特貼文下方，貼出安柏赫德扮演「慈悲」的照片，只見安柏赫德穿上角色服裝，頭上還戴著頭飾，面對鏡頭擺出姿勢，馬斯克留言喊：「She did dress up as Mercy. It was awesome.（她真的有裝扮成慈悲，這真的超讚的）」對此，安柏赫德並沒有任何回應，但也有不少人替女方反擊，認為馬斯克擅自貼出私照的行為相當不妥。