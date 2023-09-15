未來少女／Hellokitty芭樂咖哩紅到海外！薄荷水晶成台灣女團No.1

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華研國際音樂總裁何燕玲，說起Hellokitty帶動的風潮開心不已，她強調現在選秀比賽不再是跟國內其他團競爭，而是跟全世界的女團競爭，誰能創造出讓人一聽上癮、二聽中毒的音樂，就能快速獲得關注。她經常在抖音平台看到各國歌迷留言，自己也會嚇了一跳，「哇，這樣的世界真的沒有界線、沒有障礙」。
臉書、Instagram、YouTube還有TikTok影音平台，如今的媒體管道太多元，讓唱片公司很難抓住目標受眾的定位，不過何燕玲自信表示，只要音樂夠好就有機會吸引人家過來看，你的東西夠好、夠獨特，就能吸引到不同的人，「我們還是有語言上的隔閡，但小崔老師很棒，用了一些輕鬆的元素，HelloKitty、芭樂咖哩還有戰鬥舞，那些東西就是青少年會接受的一些文化，加上可愛的女孩們，輕易就擊中年輕人族群」。
她不諱言的說，現今女團競爭真的很難，對手不再只是一個城市，而是全世界，群眾範圍很大，妳都不知道目標群眾（Target）在哪，「畢竟粉絲可以看到我們，也可以看到BLACKPINK、也可以看到NewJeans，他會覺得薄荷水晶（BabyMint）合格嗎？因為很容易被比較，當大家看過好的東西，再回過來看妳的時候，標準絕對會拉高。」
「我們的音樂是全世界上架，讓國外的粉絲能聽得到，先從台灣一步一腳印做起，比起投票人氣，我更在乎的是音樂。」
她以IG粉絲數為例，薄荷水晶人氣最旺的粼粼，粉絲大約4萬人，要跟《未來少女》其他團的百萬抖音博主相比，人氣自然會有落差，在非常素人的基礎上，要在網路投票贏過別人，需要非常努力，最重要的是作品要好，才能把人氣慢慢堆疊上去，她透露公司同事發動所有親友到beanfun!投票，老公比自己還積極，晚上12點之前都會收兒子的手機，然後幫他們投票，讓她覺得很感動。
周遭人的回饋最能提供立即的滿足感，何燕玲提及身邊親友開始聽起薄荷水晶的音樂，一回到家裡就在播放薄荷水晶的歌曲，幫忙衝刺點擊率，身邊的人會感動自己，讓她相信自己付出的努力是值得的，而且每首歌的版權都屬於華研音樂，一首首歌曲的表現反映在聆聽次數上，是實實在在的回饋。
「K-POP風靡世界給我們的啟示是，在音樂曲風與氛圍上要有跟得上全球流行趨勢的野心，要能讓海外的人都愛上你的音樂及表演魅力，才是能擁抱全球市場的關鍵。」
從網友在Dcard貼出的SPOTIFY聽眾數比較，目前薄荷水晶聽眾每月高達109,966人，超越緋紅魅影的28,386人、日光之橙的18,707人，代表在節目上的歌曲確實圈粉，華研對薄荷水晶表現充滿信心，即使網路評價不一，何燕玲認為每個網友都有發表意見的空間，但公司必須先對自己有信心，才能站穩腳步。
現代音樂發展快速，聽眾不再像過去能有時間好好聆聽一首歌、欣賞一篇歌詞，儘管如此，何燕玲從後台觀看到薄荷水晶的網路數據表現都有顯著進步，「全部都是自然流量，我們沒有人在退步，還是需要一些時間來證明，只是網路世代實在太快速，大家都沒有耐心，都在炒作各種話題，怎麼吸引別人，我覺得有點可惜」。
如今憑藉Hellokitty洗腦神曲紅到海外，薄荷水晶收獲來自各國的鼓勵，甚至有韓文的留言，何燕玲說，這9位女孩未來不一定都能成團，但她們每一場比賽都認真迎戰，努力經營每一個作品，「我們相信無論全球市場怎麼改變，偶像團體型態如何百變，最重要的還是由音樂出發，認真做出好音樂，讓適合的偶像來呈現與發表，都是最重要的事。」
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