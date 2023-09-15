連四天買一送一「呷哺呷哺」小火鍋插旗信義區　吃鍋配剉冰手搖飲

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歡慶「呷哺呷哺ATT 4 FUN店」開幕，即日起~9月17日推出快閃優惠，活動期間有429元套餐全時段買一送一、限時限額百元特價等好康。因應商圈屬性，新店鋪營業至晚間12點，「呷哺呷哺」高人氣的絕配冰Ｑ粉在ATT 4 FUN店也改為全自助式，顧客可自由選擇喜愛的配料，享有DIY剉冰樂趣。
此次「呷哺呷哺ATT 4 FUN店」共有四大亮點：
一、鴛鴦鍋不加價 高ＣＰ值自助吧 新增冰Ｑ粉ＤＩＹ
「呷哺呷哺」將傳統台式小火鍋升級為套餐形式，套餐包含鍋底、肉盤、蔬菜拼盤、主食、絕配冰Q粉、茶米茶手搖杯，肉盤品類決定套餐價格，平均客單價落在500元上下，鍋底則有6種精采口味可選。值得一提的是，「呷哺呷哺」台灣所有分店使用的鍋具皆為特製鴛鴦鍋，小鴛鴦裡裝的是集團主廚研發的養生菌菇鍋底；另一邊的大鴛鴦則用來加熱顧客自選的鍋底，客人不需加價就能享受一鍋兩吃。
另外，自助吧上選擇豐富，主食區有白飯、咖哩飯、老油條和冬粉，還有南瓜麵、火龍果麵、雞絲麵、王子麵等選項，醬料區則推薦嚐得出細磨花生與白芝麻香滑品質的呷哺芝麻醬；還有果香悠揚、酸度宜人的水蜜桃醋。深獲好評的絕配冰Ｑ粉在ATT 4 FUN店也以自助吧形式呈現，手工製做的小黃瓜凍、西瓜凍和茉莉花茶凍，加上蜜紅豆、葡萄乾、薏仁等配料，灑刨冰、淋糖漿，爽滑清新的滋味替用餐體驗更加分。
二、6種獨家鍋底任選 每款皆]費心熬煮
不同於坊間小火鍋使用速成湯底，「呷哺呷哺」6款獨家鍋底皆由集團研發主廚費時半年開發。推薦暖心胡椒豬肚雞鍋，在雞湯中加入精選白胡椒和台灣大薏仁熬煮，主廚更巧思加入燕麥奶使質地更加滑順香濃。昆布柴魚鍋選用台東古法烘製鰹魚乾加昆布提鮮，煙燻香氣濃郁。南洋咖哩鍋以日式、南洋等三種咖哩交疊豐富香味，入口醇厚香濃。脫俗番茄鍋則將炒過的洋蔥絲加入新鮮番茄熬煮的湯底中增添甘甜底蘊。嗜辣老饕最愛的麻辣靈魂鍋則是道地四川風味，艷麗湯頭透著牛油香腴、辣椒鮮辣與花椒酥麻，十足刺激又夠味。另還有為茹素顧客準備的炭焙烏龍茶湯。
三、街邊店結合小火鍋、手搖飲
小火鍋結合集團旗下手搖茶飲-茶米茶 Tea Me Tea，「呷哺呷哺」讓吃鍋又想配手搖飲的消費者不須叫外送也不須另外繞路，當下將兩個願望一次滿足。
四、開業快閃優惠 火鍋買一送一 百元套餐大放送
歡慶開幕，「呷哺呷哺ATT 4 FUN店」即日起~9月17日推出開業快閃優惠，活動期間香草豬肉、嚴選豬肉、愛呷牛、招牌雞肉等四款（429元以內）指定套餐全時段買一送一，每日下午2點排隊前20名消費者還可享上列豬、牛、雞四款套餐100元特價，沒拿到百元優惠的排隊民眾也可獲得價值75元的炭培烏龍奶茶飲料兌換券。9月18日~10月15日則有二人同行、第二個套餐8折優惠（以低價者計算），期間消費滿1000元即可轉扭蛋一次，最大獎有一年份呷哺免費吃等好禮。
另外，王品集團話題人氣韓式料理「初瓦」則插旗高雄，「初瓦」高雄裕誠店於即日起~9月22日試營運期間，4人同行並手持韓星應援物，單筆消費達2500元現打8折。9月23日正式開幕至10月22日，到店消費不限金額還可免費獲得相印美照，憑美照返回裕誠店用餐，套餐主食免費升級，可任選價值179元的鍋巴逼逼飯或學生時代搖搖便當。