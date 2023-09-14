金鐘58／桂綸鎂首入圍視后戴立忍作陪 《牛車來去》安心亞大爆哭
第58屆金鐘獎入圍名單今（14）天公布，幾家歡樂幾家愁，翻開入圍名單，除了許多入圍常客，男的帥、女的美更能增添紅毯看頭。金馬影后桂綸鎂睽違14年參與影集演出，憑《台北女子圖鑑》首次入圍金鐘獎就叩關視后，男友戴立忍也同時入圍迷你劇男配角，有望能同框；安心亞擺脫花瓶，在《牛車來去》突破演技，得知入圍後大尖叫：「我馬上爆哭，我和經紀人工作人員抱在一起大叫大跳，一直繞圈圈喊著牛車來去。」
記者蔡依庭／台北報導
桂綸鎂得知入圍消息，謙虛地表示：「謝謝評審們的肯定，角色是整個製作團隊共同努力的成果，很高興和大家一起共享入圍的喜悅。」女神許瑋甯則憑《她和她的她》精湛演技，角逐迷你劇女主角，安心亞擺脫花瓶，在《牛車來去》突破演技，得知入圍後大尖叫：「我馬上爆哭，我和經紀人工作人員抱在一起大叫大跳，一直繞圈圈喊著牛車來去。」
蔡淑臻首當發起人的嘔心瀝作《村裡來了個暴走女外科》，如願讓她3度角逐最佳女主角，她開心地說：「很激動，但又沒有很多時間可以激動（因為馬上又要接著拍戲），知道入圍很多獎項，特別是最佳戲劇節目獎，我實在是不知道要用什麼言語來形容，最重要的是這個獎，對每一個參與的人，都是很重大的意義，好像我們這5年的一切都值得了，真的很替所有人開心，很謝謝評審的肯定！」
吳慷仁欣慰表示：「《模仿犯》是嘔心瀝血的一次拍攝經驗，集所有人的努力才有辦法完成的作品。過程很累非常累但很有滿足感，類型劇在台灣製作各方面都非常挑戰，在時代、影視環境轉變下，《模仿犯》像是個里程碑，各個環節端出去給觀眾看也不會漏氣的一部戲。身為演員，也一直在跟時代賽跑，欣慰沒有被時代追趕過去還一直在線上，希望繼續努力呈現好戲給觀眾。入圍真的很開心，希望大家都有好成績。」
王淨未能和謝盈萱共同角逐迷你劇視后，成為《人選之人－造浪者》唯一入圍女主角的人，簡單表示：「謝謝評審的肯定，也非常恭喜人選之人的劇組，未來會繼續加油的！」許瑋甯則說：「很開心林晨曦這個角色受到評審青睞，最開心的是能和《她和她的她》的夥伴們一起入圍，故事題材角色都不容易，很開心被大家看見喜歡，恭喜所有入圍者。」