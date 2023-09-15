名家論壇》黃創夏／看看高虹安　想想侯友宜

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這個市府的治理團隊，根本就是一群烏合之眾，而且連最基本的公務人員規範都一知半解，上從市長到局長、還有市長的好朋友以及市府那些小朋友們，讓風城搞到遍地風雨，而且常常出來所詭辯的話，簡直就是在「侮辱智商」！
其實在去年縣市長投票之前，很多人難道不知道，高虹安沒準備好當市長該有的基本素養和條件，但只是想要「教訓民進黨」，如今請問被教訓的到底是誰？
同樣的，「下架」之後，「上架」的是誰，真的要戒慎恐懼了。
毫無疑義，高虹安的各種令人難以理解的行為，以及她那些令人難以信服的自圓其說，當然是強大衝擊破壞波，郭台銘和柯文哲當然首當其衝。
國民黨與侯友宜卻不要偷笑，高虹安出事，前老闆郭台銘避無可避，她的行為也正成為柯文哲標榜的「新政治」最諷刺的教材！高虹安亂象卻還有更深沉的「本質」和「特徵」，這些「暗傷」件件都可以直指侯友宜，在此預告：侯友宜將會受到無可彌補的重傷！
請問：高虹安在「九合一大選」當中的最主要定位是甚麼？
那是在整個社會對於民進黨執政許多累積不滿下，高虹安因緣際會成為「反綠代言人」，背著「反綠」的彩帶，度過她對新竹市根本陌生的缺點，可以讓許多人對她對待助理的嘴臉視而不見，所以她當選了。
光「反對」終究是無法賦予「承擔」的基本能力的，當高虹安逐漸成為當初票投她選民的笑柄和後悔的對象，甚至有些人期待「12月26日早點到」，而開始醞釀「罷免」之渴望，一個覺醒必然會逐漸發酵，且會重創國民黨與侯友宜！
這個覺醒就是：請問「下架民進黨之後呢？」
透過高虹安目前展現的荒腔走板，許多人心中有數：「換人做做看」是個非理性的豪賭，選民將會省思，投票只是一種「賭氣」的發洩嗎？
當這樣的覺醒持續擴散，請問那個什麼都沒有準備，劉家昌口中的「沒有一根草的草包」，真的只是為了「下架民進黨」就值得冒險讓侯友宜「上架」？
高虹安的亂象當中，已讓許多人開始關注在她背後的那些「背後靈」可能存在而且造成影響，而在侯友宜背後是否有更可怕的「背後靈」，台灣人民承受的了嗎？
在侯友宜背後，當然有一批認定侯友宜好操控的國民黨沒落權貴，幻想著可以班師回朝，但一個最近的不解之謎，更讓人擔憂：這個不解之謎就是，國民黨副主席夏立言怎麼突然又去中國一趟，還和國台辦主任宋濤一起到山西關帝廟前，共同釋放出重大訊息。
這個重大訊息就是宋濤和夏立言聯袂走訪山西關帝廟，在那麼多的石碑中，宋濤「恰好」看到一個石碑，還眼尖看到「背信忘恩，天人共戮」八個字，媒體的報導描述所用的文字是夏立言在旁「莞爾一笑」。
之後，彷彿就是有一個調子被定了，親藍媒體全面發動抨擊郭台銘，而那些國民黨權貴眼中的「牛鬼蛇神」各個溫馴了，彷彿忘了「大哥拜託你」的殷殷期盼，而是讓人疑問是否有著「老大哥正在看著你」的恐怖氛圍。
真的有「背後靈」嗎？台灣人民當然有資格追問，更有權力要求更清楚的解說和釋疑！
所以郭台銘和柯文哲不要太難過，高虹安當然重創了你們倆，假以時日，侯友宜必然也會加入你們的共同處境，畢竟「三個小矮人」終究是命運共同體。
●作者：黃創夏／資深媒體人
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