西班牙女記者連線「突遭摸臀」 棚內主播霸氣打斷：讓他上電視
西班牙日前一名女記者在街頭連線報導時，遭路過的陌生男摸臀騷擾，主播看到後則立刻請女記者當場質詢男子行為，然而就在男子打算悻然離開之際，他又摸了一把女記者的頭髮，相關畫面全被電視台放送出去，男子事後也被警方已涉嫌性犯罪逮捕，電視台也發表聲明力挺女記者，宣示拒絕任何形式的騷擾行為。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《BBC》報導，西班牙第五電視台旗下一名女記者巴拉多（Isa Balado）12日在馬德里街頭進行連線報導時，路上一名戴著墨鏡的男子竟無視眼前攝影機走上前拍了一下女記者的屁股，然後詢問她是哪家媒體。
從畫面可以看出，正在報導搶劫案的巴拉多被嚇了一跳後仍維持專業地試圖繼續播報，但棚內男主播阿巴德（Nacho Abad）此時制止並問道「不好意思讓我打斷一下，但他剛剛是摸了妳的臀部嗎？」
直到巴拉多證實後，主播才請女記者與攝影師「報導一下這個白癡」，並表示自己無法理解這種行為，女記者巴拉多這才轉頭直問一旁的男子「你想問我是哪家電視台的，但有必要摸我屁股嗎？我的工作就是播報新聞」；男子先是否認又開始辯解，接著當鏡頭準備繼續拍向巴拉多進行報導時，男子竟又再離去前伸手拂了她的頭髮。
事後，巴拉多所屬的西班牙第五電視台發表聲明力挺巴拉多，同時警方也稱該名男子因涉嫌性犯罪被捕。