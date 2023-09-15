林書豪加盟新北國王攜手林書緯！細數中職日職、那些同隊的兄弟檔
PLG（P. LEAGUE+）聯盟今（14）日傳出震撼彈，新北國王宣布華裔球星林書豪加入，他將跟老弟林書緯同隊，林書豪擁有台灣護照，林書緯屬於華裔球員，按照聯盟規章，一隊最多能註冊且登錄2名華裔，但上場無任何限制，因此2名華裔可同時上場，「林家兄弟」終於攜手奮戰，回顧中職、日職等也有兄弟同隊狀況，甚至NBA也曾有過，剛在FIBA世界盃幫助德國奪冠的「華格納兄弟」Franz Wagner、Moritz Wagner就都是為魔術隊效力。
記者吳政紘/綜合報導
在PLG聯盟，兄弟同隊則是比較少見，尤其聯盟成立時間還不長，但林書豪可能面臨職業生涯的最後幾年，當然最後跟老弟同隊，一直是他的夢想。
中職過去兄弟檔不少，兄弟象隊陳瑞振、陳瑞昌、陳致遠、陳致鵬、彭政閔、彭政欣、岳東華、岳政華。義大犀牛、富邦悍將時期高國輝、高國麟，統一獅還有陳重羽、陳重廷兩兄弟，Lamigo桃猿時期郭永維跟哥哥郭修延，以及味全龍王躍霖、王維中等。
日本職棒也有兄弟檔同隊狀況，松沼博久、雅之兄弟（西武）、新井健太、新井良太（阪神）等最為出名。
大聯盟有31次兄弟檔同隊狀況，最出名應該是B.J. Upton、Justin Upton兄弟檔，生涯6度同場開轟，守護者隊Josh Naylor、Bo Naylor也在今年同場開轟。
林書豪跟林書緯兄弟同隊，而都是打台灣職籃，都還是華裔球員，這樣的狀況十分少見。