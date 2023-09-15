杭州亞運／跨聯盟籃球賽中華隊不打了！球員工會聲明全文痛批籃協

橘爸唬籃／PLG救命浮木來了！林書豪加盟新北國王挽救了低迷聲勢

▲林書豪決定加盟國王，一圓與弟弟林書緯同隊打球的夢想，這不僅對國王球迷是最棒的禮物，也是挽救PLG的救命浮木。（取自林書豪IG）
▲林書豪決定加盟國王，一圓與弟弟林書緯同隊打球的夢想，這不僅對國王球迷是最棒的禮物，也是挽救PLG的救命浮木。（取自林書豪IG）

專欄作家／橘爸

在台灣職籃兩聯盟互鬥的戰場上，PLG聯盟曾一度佔據話題的中心。然而，經歷了一系列的波折和ME TOO醜聞後，PLG陷入空前危機，正當其危機達到高峰之際，林書豪加盟了新北國王，將與弟弟林書緯聯手打拚，一圓球員生涯的最大夢想，正如新北國王總經理毛加恩所說，這是球迷最棒的禮物，因為林書豪的加盟拯救了這些日子PLG低迷的聲勢，掩蓋一篇又一篇的負面新聞，對於PLG粉絲來說確實也是現階段最想看到的情景。

我是廣告 請繼續往下閱讀
剛開始PLG在粉絲基礎和商業潛力上優於T1，但後者卻在行銷和運營方面展現強大的創新力，甚至不惜花重金網羅NBA名將「魔獸」霍華德（Dwight Howard），一度讓氣勢超過了早成立一年的PLG。

不過今年夏天台灣籃壇混亂動盪，從楊敬敏婚外情約砲開始延燒，接著ME TOO爆發，執行長「黑人」陳建州捲入性騷擾事件，被迫下台，連代理執行長職務的周崇偉也被爆強行環抱啦啦隊員，被董事會決議解除代理執行長職務，一連串危機不斷打擊了PLG的名譽，這些事件對聯盟的商業合作造成影響，球迷們在社群媒體上的反應也非常強烈，許多人開始質疑PLG的管理能力，與T1似乎形成「死亡交叉」。

▲「黑人」陳建州被控訴性侵未遂，自請暫停PLG執行長職務，讓聯盟烏雲罩頂。（圖／記者陳明中攝，2023.08.16）
▲「黑人」陳建州被控訴性侵未遂，自請暫停PLG執行長職務，讓聯盟烏雲罩頂。（圖／記者陳明中攝，2023.08.16）
除了內部的問題，PLG還要面對其他聯盟和球員的競爭，今年第三季選秀會在沒有執行長的情況下，僅進行3輪就結束，只有8人獲選，寫下史上最慘；更慘的是，新竹攻城獅阿拉薩狀元籤變成空氣，兩職業聯盟拼場早已不是新聞，但林秉聖鬧出雙約案，反悔加入攻城獅，選擇投靠新成軍的臺北台新戰神引發熱議，姑且不論林秉聖司法判決最後誰勝誰負，但卻再次打擊了PLG的士氣。

危機一件又一件，據籃球網紅「二哥」爆料明年中信集團可能籌組第4聯盟，如果真的出現新聯盟，將使PLG僅剩3支球隊，PLG的生存問題將更加嚴重，在這種多重危機的情境中，新北國王宣布林書豪加盟，一圓與弟弟林書緯同隊打球的夢想，似乎也為PLG帶來了一線生機。

面對內外部壓力和多重危機，PLG需要更多的正面消息和行動來改變目前的局勢，林書豪加盟新北國王與林書緯攜手奮戰，總經理毛加恩興奮地說：「這是給國王球迷的最好禮物！」在我眼中，選擇在這樣的時刻宣布，更像是為PLG施打一劑強心針，拯救了低迷的聲勢，這個禮物不只給國王球迷，對於PLG和粉絲來說也是最好的禮物，或許「豪神降臨」能讓PLG走出困境。

-----

關於橘爸：

從小就是一位籃球痴、籃球狂，兒時夢想是成為台灣第一個打NBA的球員，可惜天賦不高、身材發福，但對於籃球的熱愛仍絲毫不減，因此寫文章與同樣熱愛籃球的朋友分享、討論。

最愛的球員是林書豪和灌籃高手中的藤真，橘爸認為，籃球員除了身材和天賦外，最重要的是靠頭腦打球。

▲林秉聖加盟臺北台新戰神球團鬧出雙約案，攻城獅球團已正式提告。（圖／記者陳明中攝）
▲林秉聖加盟臺北台新戰神球團鬧出雙約案，攻城獅球團已正式提告。（圖／記者陳明中攝）

林書豪加盟新北國王攜手林書緯！細數中職日職、那些同隊的兄弟檔

PLG／林書豪圓夢和林書緯聯手　輝煌生涯最後一舞有望留給台灣

PLG ／林書豪搶先國王官宣「破梗」　加盟是為了圓一輩子的夢想

PLG／林書豪深夜震撼加盟新北國王　毛加恩：國王球迷最棒的禮物

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞