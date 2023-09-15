橘爸唬籃／PLG救命浮木來了！林書豪加盟新北國王挽救了低迷聲勢

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不過今年夏天台灣籃壇混亂動盪，從楊敬敏婚外情約砲開始延燒，接著ME TOO爆發，執行長「黑人」陳建州捲入性騷擾事件，被迫下台，連代理執行長職務的周崇偉也被爆強行環抱啦啦隊員，被董事會決議解除代理執行長職務，一連串危機不斷打擊了PLG的名譽，這些事件對聯盟的商業合作造成影響，球迷們在社群媒體上的反應也非常強烈，許多人開始質疑PLG的管理能力，與T1似乎形成「死亡交叉」。
除了內部的問題，PLG還要面對其他聯盟和球員的競爭，今年第三季選秀會在沒有執行長的情況下，僅進行3輪就結束，只有8人獲選，寫下史上最慘；更慘的是，新竹攻城獅阿拉薩狀元籤變成空氣，兩職業聯盟拼場早已不是新聞，但林秉聖鬧出雙約案，反悔加入攻城獅，選擇投靠新成軍的臺北台新戰神引發熱議，姑且不論林秉聖司法判決最後誰勝誰負，但卻再次打擊了PLG的士氣。
危機一件又一件，據籃球網紅「二哥」爆料明年中信集團可能籌組第4聯盟，如果真的出現新聯盟，將使PLG僅剩3支球隊，PLG的生存問題將更加嚴重，在這種多重危機的情境中，新北國王宣布林書豪加盟，一圓與弟弟林書緯同隊打球的夢想，似乎也為PLG帶來了一線生機。
面對內外部壓力和多重危機，PLG需要更多的正面消息和行動來改變目前的局勢，林書豪加盟新北國王與林書緯攜手奮戰，總經理毛加恩興奮地說：「這是給國王球迷的最好禮物！」在我眼中，選擇在這樣的時刻宣布，更像是為PLG施打一劑強心針，拯救了低迷的聲勢，這個禮物不只給國王球迷，對於PLG和粉絲來說也是最好的禮物，或許「豪神降臨」能讓PLG走出困境。
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關於橘爸：
從小就是一位籃球痴、籃球狂，兒時夢想是成為台灣第一個打NBA的球員，可惜天賦不高、身材發福，但對於籃球的熱愛仍絲毫不減，因此寫文章與同樣熱愛籃球的朋友分享、討論。
最愛的球員是林書豪和灌籃高手中的藤真，橘爸認為，籃球員除了身材和天賦外，最重要的是靠頭腦打球。