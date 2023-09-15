PLG／林書豪人氣和話題帶動票房 將可望為國王主場帶來巨大商機
華裔球星林書豪今（14）日宣布加盟新北國王，新賽季將和弟弟林書緯同隊效力。不僅就籃球層面來說，他有望率領國王挑戰隊史首冠，就商業角度來說，他也有望讓國王在票房及商品銷售上的成績突破一個層級。
記者黃建霖/綜合報導
林書豪上賽季在季中加盟P.League+（PLG）高雄鋼鐵人後，立刻幫助球隊打出成績，差點讓一支聯盟墊底的球隊、逆襲打進季後賽。整季共出賽19場，場均打約37分鐘，可得到26.3分8.4籃板8.8助攻，兩分球命中率49.45%，三分球命中率35%。
林書豪不僅在場上帶動隊友的能力冠絕聯盟，在場下也是吸金機器，光是他在台灣職籃首秀單日就吸引5321名球迷進鳳山體育館看球，同時還有12萬0697人在線觀看，輕鬆打破之前的6.3萬聯盟紀錄；另外當天鋼鐵人票房為450萬元的票房，主題周兩天商品收入為170萬元，總共賺了620萬元。
如今來到主場票房本來就不錯的新莊體育館，林書豪更能展現自己可怕的吸金能力。最好的例子就是上賽季林書豪在PLG首度對決弟弟林書緯的比賽，在「兄弟對決」的話題帶動下，新北國王當天主場票房收益超過320萬，商品部的營業額也將近百萬，吸引多達6800人進場。