柬埔寨總理上任首次外訪！洪馬內赴中行程滿滿 出席多起外交活動
柬埔寨新任總理洪馬內（Hun Manet）14日展開他上任後的首次正式外訪行程，洪馬內第一站前往北京，同時也會晤了華為董事長梁華、中國國機重裝集團董事長韓曉軍等人，預計明日將也會和中國國家主席習近平、中國國務院總理李強舉行雙邊會談，為兩國簽署下多項合作文件。
國際中心楊智傑／綜合報導
今年8月成為柬埔寨新總理的洪馬內是前首相總理洪森（Hun Sen）之子，根據《柬中時報》報導，洪馬內將在9月14至16日應中國國務院總理李強之約前往訪中。柬埔寨外交部表示，洪馬內訪中期間將與李強舉行雙邊會談，也將會見中國人大常委會委員長趙樂際，雙邊將簽署合作文件，積極展開投資合作。
洪馬內這次抵達中國將參與多起中國重要外交活動，報導指出，洪馬內抵達北京後，除了會晤華為董事長梁華外，也到天安門廣場向人民英雄紀念碑獻花。預計會在16日至17日出席位於廣西南寧的第20屆中國—東協博覽會，同時也會前往中國—東協商務與投資峰會開幕式並發表致辭，另外也將出席「一帶一路」國際合作高峰論壇。
中國是柬埔寨最大的貿易夥伴，佔柬埔寨對外貿易總額的25.6%。洪馬內新政府曾宣告，將在兩國友好關係的框架下，推動兩國各領域的合作發展。
值得注意的是，在柬埔寨總理洪馬內訪中之際，中國國防部也同步宣布，中柬將舉行「和平天使-2023」衛勤聯合演習，中國國防部發言人譚克非指出，此次聯演有利於提升兩軍衛勤領域協同行動和應急處置能力，進一步深化中柬兩軍務實交流合作。