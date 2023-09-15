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連專家都難辨的毒野菇！最常被誤食菇類是它，靠加熱都無法去除毒素

▲連專家都難辨的毒野菇！最常被誤食菇類是它，靠加熱都無法去除毒素
▲連專家都難辨的毒野菇！最常被誤食菇類是它，靠加熱都無法去除毒素

Heho健康

臺灣氣候適合菇類生長，不論是平地或高山偶爾會在途中發現各種野生菇類，其中某些具毒性的野菇，在外觀上與可食用菇類幾乎一模一樣，專家提醒，有毒菇類是無法加熱也去除毒素，請勿冒險食用。

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食品藥物管理署副署長林金富指出，臺灣常見的有毒菇類主要以造成腸胃炎型中毒為主，例如綠褶菇(Chlorophyllum molybdites)、布雷白環蘑(Leucoagaricus bresadolae)等，需要特別注意。

「綠褶菇」似雞肉絲菇最常被誤食

國內幾乎每年都會發生民眾誤食有毒菇類的食品中毒案件，其中又以綠褶菇最常被誤食。綠褶菇屬中至大型菇菌，主要生長季節為春夏秋季，因菌褶於成熟時逐漸轉為黃綠色而得名。

這一菇類多生長於低海拔闊葉樹林地、草地或農地，為一種有毒不可食用的菇類，因外表顏色淺而不鮮豔，常會被民眾誤認為可食用的白色雨傘菇或是雞肉絲菇。



誤食菇類 3 小時內有症狀注意

誤食後約 1 至 3 小時會出現噁心、嘔吐、腹痛、血便或是脫水等腸胃炎型中毒症狀。倘若食用了不明的菇類而出現不適症狀，應儘速就醫並保留食餘檢體，亦可利用手機拍攝，記錄該菇類的外觀及生長地點等資訊，以利正確診斷與治療。

食藥署也提醒，多數導致中毒的菇類，其毒素並不能透過加熱、冷凍或是其他加工方式去除，即使經驗豐富的專家也不易從外觀上加以區別，民眾看到路邊不明菇類，應秉持「不採不食」，否則一旦中毒，輕則出現腸胃道症狀，重則有不可逆的傷害。

文／謝承恩　圖／巫俊郡

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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 連專家都難辨的毒野菇！最常被誤食菇類是它，靠加熱都無法去除毒素

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