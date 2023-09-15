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便祕、脹氣都是消化不良！長期下來影響身高
台灣營養基金會董事吳映蓉說明，腸道內存在超過 100 兆以上的細菌，包含好菌、壞菌及伺機菌，而人體高達 7 成免疫細胞在腸道中，一旦壞菌多於好菌時，可能會引起健康問題，最直接表現為消化問題，包含消化不良、食慾不振、胃口不佳、脹氣或便秘。調查顯示，近 4 成學童平均排便頻率為每 2 到 3 天一次或更少，更超過 8 成孩子在 3 個月內曾出現脹氣或腹瀉等。
不僅是消化問題，健康的腸胃可促進營養吸收，長期消化不良恐影響成長。兒科醫師王韋力解釋，大部分飲食所提供的營養，是由小腸吸收，並藉由表面指狀突起的絨毛來增加營養吸收的面積、提升吸收力。一旦腸道菌相失衡，壞菌會破壞小腸絨毛，恐減少小腸吸收面積，影響營養吸收。國外更有研究證實，腸胃健康有助於骨骼發展 。
至於消化問題對身高有多大的影響？吳映蓉表示，本次調查一群剛從國小畢業、邁入國中的學童，剛好正值發育成長的關鍵階段，因此對照他們的身高數據與腸道狀況，發現近 3 個月內曾遇到消化不良者，平均身高比沒有者矮 9 公分；而家長認為孩童有營養吸收不佳狀況者，相較營養吸收佳者，平均身高也顯著相差 8 公分。
天天發生消化問題？立刻檢視是否有 3 大壞習慣
王韋力強調，腸胃健康是長時間累積結果，良好的飲食習慣、睡眠足、多運動能增加好菌，幫助改變腸道微生物的組成。反之，不良的飲食習慣和生活習慣將會增加體內壞菌。他也歸類出 3 大常見壞習慣，幫助家長可以隨時檢視、督促或提醒孩子應該避免，詳情如下：
- 久坐：高達 65% 學童平均每日久坐超過 7 小時，且此情形有逐年級攀升趨勢，國小四年級僅一半每日久坐 7 小時，而國中一年級卻達 73%。
- 睡少：近 8 成學童平均每日睡眠不足 9 小時，低於衛福部國民健康署所建議「每日 9 至 12 小時」，需特別注意的是，僅 3 成家長認為自己的孩子有睡眠不足問題。
- 運動少：多數學童運動習慣不佳，僅不到 1 成會每天運動，約 3 成運動時數也低於 30 分鐘，運動強度更遠低於國際建議。
把握時間、天天養好菌才能照顧腸道
究竟該怎麼照顧腸道健康？研究指出，養好菌能幫助修復小腸絨毛細胞、協助營養吸收，促進成長發育。吳映蓉舉例，優酪乳是方便又優質的好菌來源，且大部分乳糖都已被轉為乳酸，即使對乳糖敏感也能飲用。市售優酪乳眾多，她建議家長可選擇有「健康食品」認證的優酪乳，國家嚴格把關也較有保障。
優酪乳對於成長發育各個面向都有幫助，除了原味，現在也有無糖可供選擇。然而，雖超過 9 成家長會讓學童飲用優酪乳，但當中僅不到 2 成會每天補充，王韋力提醒，好壞菌爭奪需要時間，非一天就能達成，每天持續補充才能讓好菌真正定殖在腸胃道中，養出健康腸道以增加吸收力，幫助成長。
文／陳韋彤 圖／楊紹楚
諮詢專家：兒科醫師王韋力
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 消化不良讓孩子平均身高矮 9 公分！兒科醫：改掉三大壞習慣顧好腸道健康