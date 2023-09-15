職場薪女力／高衣Q官員！食藥署長吳秀梅「俠女」性格挺過風波

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打破大眾印象的是，吳秀梅其實有4個孩子，在刻板印象中會認為家中有許多孩子的職業父母，成為職場與家庭的夾心餅乾，忙於應付於生活的酸甜苦辣，難再有精力好好打理自己，但吳秀梅總給人充滿自信、優雅且堅定的形象，絲毫未見疲態與心力交瘁。
事實上，吳秀梅曾自嘲自己是一位忙碌的母親，大家不是對於她的成就有興趣，而是因為她有4個孩子，也因為工作分身乏術，在家中孩子與媽媽角色互換，小孩獨立自主，是不得不的選擇，就這樣孩子也就長大了。
回到專業方面，從學經歷來看，吳秀梅都具有相當豐沛的成就，然而食藥署負責第一線食安、藥安，承受著與民眾最密切的壓力，從上任以來戴奧辛毒蛋、雞蛋芬普尼超標、萊豬進口、好市多莓果違規、快篩爭議、缺藥等大事件接連爆發，連執政黨立委都曾點名要吳下台，不過她行事果決強悍，如鐵娘子般一一回擊處理，安然度過一場場風波屹立至今，。
曾有高醫教授透露，吳秀梅個性如俠女且嫉惡如仇，勇於參加學校陳抗運動，卻也擔心這樣的個性，恐怕難以適應官場文化，只是回首來看，吳秀梅在動盪的社會中，用自己的大刀闊斧走出一條自己的路，持續寫下任期最長的食藥署長紀錄，即便爭議不斷，俠女也許不在乎，傲氣凜然逍遙闖江湖。