名家論壇》鄭仲嵐／岸田改組內閣：新陣容能保持安定與開創嗎？

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內閣總共19位成員中，岸田文雄這回大幅啟用11位新閣員首次入閣。其中女性閣員增加至5位，追平過去小泉純一郎內閣時代的紀錄。雖然與岸田政權所倡導的「公司高管三成女性」之目標尚有一小段，但是女性閣員超過總體25%，已經是很不錯的紀錄。
其中，讓人感到驚艷的，就是外務大臣由前法務大臣上川陽子出任。現年70歲的上川陽子，不單是東京大學畢業、留學過哈佛大學甘迺迪學院的高材生外，也在安倍晉三、菅義偉等首相任內多次就任法務大臣。過去也在法務大臣任內，批准奧姆真理教主嫌麻原彰晃等十多名核心幹部的死刑，法務經驗豐富。
另外即是新任防衛大臣木原稔，54歲的他歷任安倍、菅義偉時期的首相輔佐官，對於安全保障戰略等知之甚詳。木原長年經手日台政治交流「日華議員懇談會」的事務外，今年7月也才剛率團，從離台灣最近的沖繩縣與那國島搭船造訪台灣、與台灣多位政要的關係深厚。
內政外交皆有難題
然而，在新內閣正式上路後，緊接著就是許多內政與外交的難題。其中最重要的就緊接著下來的外交歷程，在9月19日開議的聯合國大會，岸田將會出席，屆時新外務大臣上川陽子也勢必隨行。留美的上川能否給予美方安心而且可以信任的印象，首次見面將相當重要。
此外，上川隨後也會碰到可能將於年底於首爾舉辦的中日韓三國領袖高峰會，而預計在9月底10月初會先於首爾進行外交部長層級磋商，這場磋商也是給予中國及韓國印象的重要時機。上川是繼過去田中真紀子、川口順子以來，睽違19年的女性外交部長，是否呈現強硬鐵娘子或是身段柔軟一面，備受關注。
另外值得關注的，則是防衛大臣木原稔是否能迅速適應職位，過去多以輔佐官之姿現身的木原，如今要真正進廚房。在記者會上時，岸田也不吝對木原給予好評價，稱木原是「這（安保）方面的專家」。
但是木原過去最高職位，僅只於自民黨黨內的政調副會長而已，這次首次入閣即被交付防衛大臣重責，勢必壓力巨大。特別是北韓的飛彈、核武問題的應對、以及中國不斷強大的軍事威脅，甚至可能擦槍走火的兩岸、南海等，木原能否善用自身在安全保障的專業，端看這次的人事安排。
此外在內政上、居高不下的物價飛漲、能源價格昂貴、汽油持續飆升等，如何穩定國內的經濟層面，仍是目前新內閣的難題。岸田文雄雖然矢言「要在下個月就彙整出經濟改善的方案」，但是多達11人首次入閣，新手上路之際還需要多點磨合期，能否順利推出改革方案，也是多方所疑慮的。
衝高支持再拚解散
在記者會中，也有記者問及何時會選擇解散眾議院時，岸田則是表示「這目前沒有可以跟大家報告的」。現任眾議院議員的任期即將於2025年10月屆滿，因此外界不少報導都認為，今年秋天的臨時國會前後，或是2024年9月岸田文雄的總裁任期結束前，會選擇解散眾議院進行改選。
只是若要解散眾議院，還是要端看民意支持度的高低，就目前岸田政權始終徘徊在35%至40%左右的水準來看，還需要在經濟上有立竿見影的成效，才會對政權支持率起加分作用。因此不能看出，這次岸田改組內閣、大量增加女性閣員，也是想給外界一個好印象。
然而如果岸田想要持續就任首相，也必須在明年先保住黨總裁的位置。從這次新內閣中可看出，11人的新入閣中，多半是年齡60歲至70歲間的「待命組」成員，如果再不拉入閣，政治生涯有可能告終。岸田如果趁機會在黨內「廣結善緣」，對明年此時的總裁選舉來說，勢必是大利多。
跟過去比較起來，雖然這次的內閣改組大幅換人，但也可以看出岸田文雄求安定感、略為保守的一面。相較之下，岸田更有點在為遠期的黨內脈動先佈局，提前替明年做好準備。因此，「將變革化為力量的內閣」的口號雖然美好，但是能展現多大開創性，可能需要一年觀察後，或許方能見真章。