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高球／經歷四個洞延長加賽！洪玉霖驚險逆轉奪冠、今年第五度封后

▲職業女將洪玉霖與梁宜羚經過四個洞的延長加洞賽後，逆轉奪冠。(官方提供)
▲職業女將洪玉霖與梁宜羚經過四個洞的延長加洞賽後，逆轉奪冠。(官方提供)

記者廖聿偉/綜合報導

總獎金60萬元的2023法國巴黎銀行財富管理TLPGA傳承賽，在桃園大溪高爾夫球場的最後一回合決賽，職業女將洪玉霖與梁宜羚經過四個洞的延長加洞賽後，洪玉霖以帕擊敗梁宜羚的柏忌，逆轉奪得冠軍，贏得獎金7.1萬元。梁宜羚居亞，獲獎金4.5萬元。

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這是洪玉霖繼今年7月27日贏得京懋女子公開賽第五個台巡賽冠軍後，再度奪冠；這也是她生涯首個傳承賽冠軍。

原落後王莉甯兩桿丶落後梁宜羚一桿的洪玉霖，最終回合打出四鳥二柏忌，70桿，兩回合總桿低於標準桿一桿的143桿，而梁宜羚靠第17洞的小鳥推桿，也奮力打出71桿，也是143桿，兩人同桿必須進行延長加洞賽。

加賽先在標準桿四桿的第18洞進行了三個洞加洞賽，第一洞洪玉霖距洞12呎一推可惜繞洞轉一圈沒進，小鳥飛了，兩人都是兩on兩推都打帕平手，第二個與第三個延長加洞，兩人都是兩on兩推，也都以帕打平手，第四個洞換到三桿短洞的第九洞，洪玉霖一桿打上果嶺，距洞約25呎，梁宜羚開球拉左，落在果嶺外30碼小山坡頂上，切球上果嶺，尚距洞11呎，兩推才進洞吞柏忌，而洪玉霖兩推進洞打帕獲勝。

這是洪玉霖繼2021年在台豐球場舉辦的建大公開賽，歷經台巡賽紀錄的七個洞延長加洞賽才擊敗對手奪冠後，再次在延長加洞賽獲勝。

洪玉霖賽後表示，這次的延長加洞賽比較沒有心理準備，因為她是倒數第四組選手，她打完比賽後，以為後面應該有人的成績會比她好，結果沒想到可以打延長賽，而且最終還拿下冠軍。

她說：「奪冠還是很開心，雖然感覺比台巡賽稍稍放鬆一點，不過為了隨後的兩場公開賽，還是很認真地打，切桿好、運氣也不錯！」近期目標是增加長桿的穩定性，減少失誤，調整揮桿，以不受傷的打法為最高原則；10月初將參加美巡資格賽第二關考試。

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