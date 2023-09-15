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高球／戀愛了！長腿主持人白白　兩回合83、74桿通過C級教練考試

▲主持人白白日前在東華球場以兩回合83、74桿合計157桿的優異成績，一舉以榜首之姿通過C級教練考試，甚至成績已經達B級教練標準。球員提供
▲主持人白白日前在東華球場以兩回合83、74桿合計157桿的優異成績，一舉以榜首之姿通過C級教練考試，甚至成績已經達B級教練標準。球員提供

記者廖聿偉/綜合報導

「國寶貝家族」於去年三月推出的「85六月考C教」企劃。當時在國寶集團全力支持下，旗下的東華、黃金海岸與東方之星三座球場讓受訓學員們練球，期能通過中華高協C級教練考試。可惜的是，首度嘗試的陳家維(白白)鍛羽而歸。不過，有志者，事竟成，在歷經整整一年三次術科考試都未能過關之後，白白不屈不撓，終於在第四次嘗試，於日前在東華球場以兩回合83、74桿合計157桿的優異成績，一舉以榜首之姿通過C級教練考試，甚至成績已經達B級教練標準！
 
「考試真的很難、很累，但只要你不放棄，並找到方法來練球，你就能和我一樣，終於達成自己高球生涯的里程碑。」白白回憶著說道。「第一次考試，我的球齡才一年多，很有新鮮感。第二次考就差了一點，還是有信心。第三次考試下大雨，覺得運氣不太好。第四次考試壓力很大，畢竟學科成績只保留兩年，沒有在這兩年通過術科又得重新上課了。」

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▲主持人白白日前在東華球場以兩回合83、74桿合計157桿的優異成績，一舉以榜首之姿通過C級教練考試，甚至成績已經達B級教練標準。球員提供
▲主持人白白日前在東華球場以兩回合83、74桿合計157桿的優異成績，一舉以榜首之姿通過C級教練考試，甚至成績已經達B級教練標準。球員提供

 
C級教練的及格成績是兩天平均85桿以內。白白第一天繳出83桿，壓在及格線內。第二天更是火力全開，飆出全場最低同時也是她個人生涯最低桿的74桿！兩天總桿數157桿在所有考生中高居第一，徹底讓那些嘲諷網紅不會打球的酸民們閉嘴。白白表示，第一天因為比賽時間非常冗長，打了快六小時，節奏有點不太理想。第二天根據成績重新編組後，她們三個首輪桿數最好的女生在第一組出發，節奏很好，也就越打越順手了。而且她時時提醒自己要隨時喝水、吃東西來補充體力，才能維持住18洞的好表現。
 
白白坦言，這一年多來為了考上C教，花了許多時間、精力與金錢，不僅要找教練上課、下場練習，也要上健身房鍛鍊體能，更曾因過度訓練而受傷休養，再回到球場繼續訓練。期間她也想過要放棄，但很多粉絲們一直不斷地鼓勵她，在她打不好心情低落時安慰她、開導她，並分享相關經驗。就是有這些粉絲在背後的關心與支持，才讓她有動力繼續堅持下去。

▲白白這一年多來為了考上C教，花了許多時間、精力與金錢，不僅要找教練上課、下場練習，也要上健身房鍛鍊體能。球員提供
▲白白這一年多來為了考上C教，花了許多時間、精力與金錢，不僅要找教練上課、下場練習，也要上健身房鍛鍊體能。球員提供
「當然，我也非常感謝國寶集團，真的感謝再感謝，在那段時間非常用心地培育我們，也提供三座球場讓我們練球。」白白說。「雖然拖了一段時間，但我終於辦到了！」
 
勵志的高球故事，上個月就發生在這台灣高壇裡，到現在話題還不斷再發酵，也激發出更多女孩更想把高爾夫打好。白白的成功案例完美地詮釋了高爾夫精神，「設定目標，然後擬定計畫去落實，努力去實現！」。白白以一個原本少在運動的美女主持人，卻能夠在接觸高爾夫短短兩年10個月後成功考上C教，也激勵許多高球素人起而效尤，朝自己的高爾夫目標邁進。

▲白白以一個原本少在運動的美女主持人，卻能夠在接觸高爾夫短短兩年10個月後成功考上C教。球員提供
▲白白以一個原本少在運動的美女主持人，卻能夠在接觸高爾夫短短兩年10個月後成功考上C教。球員提供
▲白白以一個原本少在運動的美女主持人，卻能夠在接觸高爾夫短短兩年10個月後成功考上C教。球員提供
▲白白以一個原本少在運動的美女主持人，卻能夠在接觸高爾夫短短兩年10個月後成功考上C教。球員提供
▲白白外型亮眼，又擁有出色的高球球技。球員提供
▲白白外型亮眼，又擁有出色的高球球技。球員提供

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