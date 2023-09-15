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賴佩霞當副手可能破滅！「放棄美國籍」程序曝　倒數70天決戰登記

▲鴻海集團創辦人郭台銘（14）日宣布副手人選，為資深女星賴佩霞。（圖／記者陳明中攝，2023.09.14）
▲鴻海集團創辦人郭台銘（14）日宣布副手人選，為資深女星賴佩霞。（圖／記者陳明中攝，2023.09.14）

記者張嘉哲/綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘（14）日宣布副手人選，為資深女星賴佩霞，消息震撼演藝圈及政壇，除了賴佩霞剛好是飾演政治幕僚職劇《人選之人》的「總統候選人林月真」引起討論之外，擁有雙重台、美雙重國籍的問題也是立刻受到關注。然而雖然賴佩霞經紀人表示會盡快安排放棄美國國籍事宜，但是距離總統候選人登記截止日的11月24日只剩下70天，根據AIT官網說明，相關處理過程可能需時3至6個月，遠超登記期限，賴佩霞擔任郭台銘副手有可能是一場空。

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據了解，賴佩霞爸爸是美國軍人，和母親相戀後被派往越南就人間蒸發，之後才得知爸爸已再婚，母親則帶著她改嫁美國工程師，賴佩霞高中肄業後便隨母親一同移居美國，一年後返回台灣投入演藝生涯，因此在郭台銘宣布副手之後，賴佩霞是否還具有台灣、美國雙重國籍的身分備受討論。

根據中選會的說明，具有外國國籍者「不得申請登記」為總統、副總統候選人，不過這裡指的是「申請登記時仍未喪失外國國籍者」才不可得申請登記。對於賴佩霞擁有台、美雙重國籍一事，賴佩霞經紀人14日表示「會盡快安排進行放棄美國國籍程序，今天就會聯絡相關律師協助」。

▲賴佩霞稱會跟郭台銘一起參選到底。（圖／記者陳明中攝，2023.09.14）
▲賴佩霞具有台、美雙重國籍，必須在總統大選候選人登記截止日前放棄美國國籍，否則不得登記參選。（圖／記者陳明中攝，2023.09.14）
不過，根據美國在台協會（AIT）官網指出，要放棄美國國籍的程序繁雜，確認提出申請者，要先填寫表格，AIT需要7至10個工作日審核文件；之後將安排與領事官員面談，並於預約時支付2350美元費用；面談後，申請文件將送美國華府國務院做審查，過程可能需時3至6個月，「我們無法加快處理速度」。在此期間，申請人仍為美國公民，依法須持美國護照前往美國，國務院若作出最終裁定，將發給相關文件（放棄國籍證書等）。

而曾經有同樣經歷的民進黨新北市第8選區（中和）立委參選人吳崢，就在臉書也分享，表示放棄美國籍程序並不是那麼簡單，必須向美國在台協會AIT預約面談時間，由AIT的美方官員面談了解放棄原因，如果美國政府認定想透過放棄國籍的方式脫產或逃避稅務，甚至會不予核准放棄。

吳崢也說，當時放棄程序的手續費繳交了2350美元，繳完費用、備齊資料後，相關的檔案會全部送回美國國務院審核，等國務院確認准許放棄後，當事人再到AIT正式宣誓放棄美國公民身分，全部程序前前後後加起來超過一個月也是相當有可能，距離正副總統候選人登記，大概剩下70天左右，賴佩霞須要注意相關時程。

▲賴佩霞小檔案。（圖／NOWnews社群中心製）
▲賴佩霞出任郭台銘副手，過去經歷相當豐富。（圖／NOWnews社群中心製）

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