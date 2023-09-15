想錢想瘋了！越界管轄、輕罪重判　中國地方缺錢「亂執法」挨批

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報導舉出幾個例子，其中1個是今年稍早，中國內蒙古自治區錫林郭勒盟的公安，不惜開長途車前往北京，拘留一家影片流媒體初創企業的創始人，罪名是從事非法多層次傳銷活動，後來被該公司反控捏造罪名、越權管轄，試圖謀取該公司資產。另一起則是，中國某加密貨幣交易所的創始人，指責無錫市公安越過管轄範圍，對其展開刑事調查，理由也是涉嫌使用非法多層次傳銷手段。
報導提到，隨著中國疫後經濟復甦乏力、房地產泡沫破裂，導致本就存在的「逐利執法」現象變本加厲，長達3年的動態清零政策讓許多地方政府的財政惡化，而國有土地出讓金減少，也導致地方政府失去重要的收入來源。
無奈之下，地方政府只得設法增加收入，今年5月，河南省甚至出現卡車司機因為超重，被處以不合理的重罰，還重複罰款，有司機出面控訴，短短2年內就收到58張罰單，總額竟高達人民幣27.5萬元（約合新台幣120萬元）。
儘管北京抨擊了「逐利執法」的不當手段，2021年，時任中國公安部部長的趙克志還要求公安部「堅決整治逐利執法、違規跨區域執法等問題」，但有些被錢追著跑的地方政府依舊無視中央警告。今年春天還有全國人大代表提議，將地方政府所有罰款和沒收的資產都上繳中央國庫，好讓地方官員無法輕易透過激進執法來增加收入，但暫時沒有下文。