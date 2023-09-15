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想錢想瘋了！越界管轄、輕罪重判　中國地方缺錢「亂執法」挨批

▲中國近年經濟成長放緩，不少地方政府財政困難，被踢爆「藉執法名義，行逐利之實」。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國近年經濟成長放緩，不少地方政府財政困難，被踢爆「藉執法名義，行逐利之實」。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國近年經濟成長放緩，未能盡快實現疫後經濟復甦，不少地方政府財政困難，就把腦筋動到老百姓身上，被踢爆「藉執法名義，行逐利之實」，以提高罰款金額、頻率等方式，來為地方增加收入。

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根據《華爾街日報》報導，中國部分地區的公安和執法機構，近期針對違反交通規則、商業和安全法規以及其他輕微違法違規行為，罰款力度和頻率皆有增加，在某些情況下，有些地方的公安，明明就與某轄區沒有明顯聯繫，卻仍對遠在幾百公里以外的違法嫌疑人進行追查。

報導舉出幾個例子，其中1個是今年稍早，中國內蒙古自治區錫林郭勒盟的公安，不惜開長途車前往北京，拘留一家影片流媒體初創企業的創始人，罪名是從事非法多層次傳銷活動，後來被該公司反控捏造罪名、越權管轄，試圖謀取該公司資產。另一起則是，中國某加密貨幣交易所的創始人，指責無錫市公安越過管轄範圍，對其展開刑事調查，理由也是涉嫌使用非法多層次傳銷手段。

報導提到，隨著中國疫後經濟復甦乏力、房地產泡沫破裂，導致本就存在的「逐利執法」現象變本加厲，長達3年的動態清零政策讓許多地方政府的財政惡化，而國有土地出讓金減少，也導致地方政府失去重要的收入來源。

無奈之下，地方政府只得設法增加收入，今年5月，河南省甚至出現卡車司機因為超重，被處以不合理的重罰，還重複罰款，有司機出面控訴，短短2年內就收到58張罰單，總額竟高達人民幣27.5萬元（約合新台幣120萬元）。

儘管北京抨擊了「逐利執法」的不當手段，2021年，時任中國公安部部長的趙克志還要求公安部「堅決整治逐利執法、違規跨區域執法等問題」，但有些被錢追著跑的地方政府依舊無視中央警告。今年春天還有全國人大代表提議，將地方政府所有罰款和沒收的資產都上繳中央國庫，好讓地方官員無法輕易透過激進執法來增加收入，但暫時沒有下文。

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