攜帶可疑包包又不給檢查！中國參加G20 傳與印度「僵持12小時」
在印度新德里舉辦的G20（20國集團）峰會，雖然已於10日落幕，不過中印之間的糾紛似乎還沒結束。近日多家印度媒體都報導一樁峰會期間發生的事件，起因是中國代表團帶了20個裝有「可疑裝備」的包包入住飯店，印度出於安全考量，要求掃描檢查卻遭中方拒絕，雙方僵持12小時才落幕，印度仍試圖調查包包內的物品是否具備監視或干擾訊號功能。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合印媒報導，中國代表團本月7日入住新德里的泰姬皇宮飯店（Taj Palace Hotel），帶了20個長、寬各約100公分，厚度約為25.4公分的包包，引起印度維安人員關注，要求進行安檢掃描卻被拒絕，理由是「外交郵袋」（diplomatic baggage）具有機密性質，受到包括《維也納外交關係公約》等國際法保護。
由於G20是大國政要雲集的場合，多國領導人都住在泰姬皇宮飯店或其他鄰近飯店，印度不敢大意，仍堅持應該對包包做些處理，雙方僵持不下，印度還派3人駐守在中國代表團放包包的房間外，持續超過12小時。最後中國代表團讓步，同意將包包送到中國駐印度大使館，以此來替代安檢。
雖然事件已經落幕，但消息人士指出，此事讓印度相當惱火，仍在試圖確認包包內的設備為何，是否為某種「監視」或干擾訊號的裝置。
本次G20峰會，中國國家主席習近平並未如往年一般親自出席，而是由中國國務院總理李強代表，引發外界對中印「關係不佳」的推測。