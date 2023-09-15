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全家霜淇淋、拿鐵「今起買1送1」！只限3天　7-11霜淇淋也買1送1

▲全家霜淇淋、特大杯拿鐵今起限時3天買一送一；7-11也有霜淇淋買一送一、精品咖啡5.7折起。（圖／業者提供）
▲全家霜淇淋、特大杯拿鐵今起限時3天買一送一；7-11也有霜淇淋買一送一、精品咖啡5.7折起。（圖／業者提供）

記者黃韻文／綜合報導

周末小確幸來了！全家霜淇淋今（15）日起限時3天買一送一，且今天還有一日限定，領包裹再爽吃9元霜淇淋，咖啡控則不能錯過特大杯拿鐵買一送一。7-11今天起也連續三天霜淇淋買一送一，並針對秋分祭出咖啡優惠，最低5.7折起接近半價開喝。

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🟡全家：霜淇淋、特大杯拿鐵買1送1
全家霜淇淋今（15）日起限時3天，周末五六日到門市用全盈+PAY支付，不限口味買1送1，包括最新聯名口味WA!COOKIES「荔枝烏龍霜淇淋」。此外，今天還有一日限定9元霜淇淋好康，只要在今（15）天領包裹，就送霜淇淋9元優惠券，1件包裹可領1張，單筆最多贈送5張。

「康康五」同步登場，今（15）日起至9月17日連續三天，特大杯拿鐵（70元）不限冰熱買1送1，若是自備杯子單杯只要30元。此外，買1送1還有指定酷繽沙平均33元、油切日式綠茶平均20元、野莓美姬飲平均20元、FMC鹼性離子水平均15元、杜老爺淇淋巧酥甜筒平均23元、農心辛炒麵平均38元。

▲全家「康康五」9月15日至9月17日限時登場。（圖／業者提供）
▲全家「康康五」9月15日至9月17日限時登場。（圖／業者提供）
🟡7-11：霜淇淋買1送1
7-ELEVEN霜淇淋優惠也來了，同樣是今（15）日起至9月17日開跑三天，在門市使用icash Pay支付，享霜淇淋不限口味買1送1，包括聯名米其林一星泰式餐廳「頌丹樂」的泰奶霜淇淋、夏日芒芒、原味牛奶霜淇淋，平均單支25元。

▲7-11使用icash pay霜淇淋買1送1，活動限時3天。（圖／7-11）
▲7-11今起限時3天，使用icash Pay支付霜淇淋買1送1。（圖／業者提供）
若需要咖啡提神，7-ELEVEN門市即日起至9月19日前，濃萃美式（50元）、濃萃拿鐵（60元）任選買3送1，平均單杯最低38元起，約7.5折。APP行動隨時取折扣更低，秋分優惠只到明天，中杯精品美式7杯320元，換算下來，原價80元、特價46元，約是5.7折。

▲7-11秋季優惠開跑，現煮咖啡7杯優惠組合，中杯精品美式相當於近6折開喝。（圖／7-11提供）
▲APP線上祭出7杯組優惠，中杯精品美式折扣最低。（圖／業者提供）
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