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為無家寵物鳥覓新主　新北動保處明日辦送養日

▲無家可歸的寵物鳥於公告期內暫時安置於動保處內。（圖 ／新北市政府動物保護防疫處提供）
▲無家可歸的寵物鳥於公告期內暫時安置於動保處內。（圖 ／新北市政府動物保護防疫處提供）

記者吳嘉億／新北報導

為了提倡正確的寵物鳥養育觀念，以及幫助無家可歸的寵物鳥找到新的家庭，新北市政府動物保護防疫處明（16）日將在中和環球購物中心舉辦寵物鳥送養會，重新媒合那些失去主人的寵物鳥，讓牠們能夠獲得一個溫暖的家。

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▲新北市動保處舉辦送養活動，有外型可愛、很受歡迎的和尚鸚鵡。（圖 ／新北市政府動物保護防疫處提供）
▲新北市動保處舉辦送養活動，有外型可愛、很受歡迎的和尚鸚鵡。（圖 ／新北市政府動物保護防疫處提供）
新北市政府動物保護防疫處長楊淑方表示，每年9月17日為美國寵物鳥日，由「愛鳥聯盟」於2016年所創辦，希望透過這一天的設立，分享鳥類作為寵物所帶來的喜悅，同時也教育大眾如何負責地照顧這些寵物；動保處在寵物鳥日前夕舉辦送養活動，當天有超過25隻無主寵物鳥，如和尚鸚鵡、牡丹鸚鵡、玄鳳鸚鵡、虎皮鸚鵡等供民眾參觀，有興趣領養的民眾可以留下基本資料，隨後代養團體將進行評估和家訪等程序，確保寵物鳥能夠進入更好的飼養環境，保障牠們的身心健康，並找到適合的新主人。

新北市政府動物保護防疫處表示，每年平均收到約2,500起鳥禽救援收容案例，其中包括飛失的寵物鳥，而截至今年8月底，已經處理了79起類似案例，並於官網上公告14天，期間內未被領回寵物鳥將優先開放學校等相關公立機關認養，提供寶貴的生命與環境教育資源。

新北市政府動物保護防疫處指出，透過與台灣鳥寶守護者聯盟救援協會共同合作，將那些沒有找到飼主的寵物鳥，以及未被學校或機關認養的寵物鳥，轉交給協會安置，於第三階段開放一般民眾認養，經過協會評估，讓寵物鳥們能找到適合及充滿溫暖的新家；動保處也會定期追蹤協會代養狀況，確保這些鳥類得到妥善的照顧。

新北市政府動物保護防疫處說明，定期交付給協會安置的無主寵物鳥將會於新北市動保處臉書公告，如有意願認養的民眾可透過臉書取得相關認養訊息；相關寵物鳥飼養建議，可參考新北市動保處官方網站，下載閱讀寵物鳥基礎飼養指引，了解正確的寵物鳥養育方式，謹記「終身養育，不棄養」，並成為一位負責任的寵物鳥主人。

▲新北市動保處舉辦送養活動，有著金黃羽色的金太陽鸚鵡姿態神氣。（圖 ／新北市政府動物保護防疫處提供）
▲新北市動保處舉辦送養活動，有著金黃羽色的金太陽鸚鵡姿態神氣。（圖 ／新北市政府動物保護防疫處提供）

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