薛紀綱婚內出軌毀形象！仍入圍金鐘獎飽受質疑 本人1句話回應了
第58屆金鐘獎昨（14）日公布入圍名單，今年身陷Metoo風波的黃子佼、黃健瑋、炎亞綸作品全數槓龜，不過今年4月爆出婚內出軌的兒少主持人薛紀綱，依舊入圍獎項，引發不少民眾反對聲浪，對此薛紀綱被問及此事，以一句話作為回應。
記者薛羽彤／綜合報導
薛紀綱4月爆出婚內出軌後，慘丟原民台節目《Kakudan時光機》主持棒，形象大受打擊，演藝工作停擺。如今第58屆金鐘獎公布入圍名單，薛紀綱以該節目提名「兒童少年節目主持人獎」，據《ETtoday星光雲》報導，薛紀綱聽聞此事僅回「等等再說，我在開車，感謝。」
由於今年不少藝人身陷Metoo風波，連金鐘獎常勝軍黃子佼，更是一項都沒入圍，節目類評審委員會主任委員李景白表示，「我們在討論時，都是以獨立的事件去看待，還是回到作品，大家都還滿客觀的，並沒有特別怎樣先把他刪掉，大家聽取意見，用專業去判斷，尊重評審整個專業表現！」
※【NOWnews 今日新聞
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