英業達捐臺大20櫃高效伺服器設備 引領學術研究高算力大未來
因應近年興起之大數據分析、大型語言模型、人工智慧、生物計算、精準醫療、化學模擬、大氣防災、金融科技、社經分析、工程結構等新興應用，亟需高效運算能力，以提升國內學術研究能量。有鑑於此，英業達董事會決議捐贈臺大20櫃伺服器及機櫃，約560台伺服器。英業達指出，本批CPU為主的伺服器均為高密度之運算節點，將對學院與全校需要高效能運算的研究單位與教學團隊有極大的助益。
記者許家禎／台北報導
英業達董事長葉力誠表示，英業達此次捐贈伺服器給臺大，為協助建立更優質的研發環境，更希望藉由此舉，串聯代表新世代的大學生，發揮創意應用高效伺服器，一起驅動創新未來。英業達將持續推動企業社會責任，為永續培育人才善盡心力。
英業達董事卓桐華指出，臺大是臺灣頂尖的教學與研究中心，在這講求高算力的年代，須具備相對應的設施才能讓頂尖人才大展身手，應用算力、實現創意。身為臺大電機系的系友與英業達的前董事長，自己很榮幸能促成這次的伺服器捐贈，期待雙方有更密切的合作。
捐贈儀式後，葉力誠與卓桐華帶領臺大校長陳文章和所有與會人員參觀英業達展示的研發成果，進一步了解未來產學合作的可能。此次展覽共有三大主題，一為AI與ESG製造智能解決方案，智慧製造升級及跨產業創新融合；二為引領市場的高效伺服器與節能減碳的冷卻技術；三為智慧城市驅動關鍵與邊緣運算（Edge AI）。