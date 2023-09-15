MLB／讓受傷的大谷翔平自己決定出賽 日專家批天使管理一塌糊塗
美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使隊日籍二刀流好手大谷翔平，已經連續缺席10場比賽，原因是右側腹斜肌拉傷，儘管大谷多次在室內進行打擊練習，也表達想要上場打球，但野球文化學會會長鈴村裕輔認為，大谷應該提前關機養傷為下個賽季準備，同時他也批評了天使球團的管理模式。
記者路皓惟/綜合報導
大谷翔平原本在12日比賽中被排上先發，擔任指定打擊、打第二棒，但一個小時後緊急被撤出先發，原因是腹斜肌不適，Phil Nevin表示，「今天對他來說並不是最好的一天。」天使教頭也指出，大谷是否出賽是由他自己決定。
鈴村裕輔表示，「如果大谷不能出場，最明智的做法是將他放入傷兵名單，並開始為下季做準備，包括治療他受傷的右肘尺側副韌帶（UCL）。」
鈴村裕輔更進一步批評天使隊的管理方式，「在大聯盟是否讓受傷球員出賽應由總經理、教練團、醫療團隊來決定，而不是球員自己，將這種決定權交給球員是不正常的。」
大谷翔平佔據名單位置但未出賽，對於正處於季末，希望嘗試給年輕球員機會測試的天使隊來說，這無疑成為一個問題。「這不僅影響其他球員的表現，也無法給年輕球員提供更多機會，這對任何人都沒有好處」，鈴村裕輔說。
天使隊已經跟季後賽說掰掰，儘管又是令球迷失望的賽季，但大谷翔平還是很有機會贏得生涯第二座美聯MVP獎項，目前他累計擊出44轟排名美聯第一。