郭台銘公布副手「一石二鳥」　聲量分析：救了高虹安還排擠侯友宜

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至於新竹市前文化局長錢康明對「好友干政」爆料，網路分析發現，截至9月14日18時前總共創造22.8萬則聲量；從聲量趨勢觀察，錢康明的連日爆料，雖讓高虹安的單日聲量從每日約萬則飆增至超過3.6萬則，最高達到單日5.7萬則聲量，但可看到14日的討論熱度降至不到1.8萬則，而當天郭台銘宣布其副手為資深藝人賴佩霞，賴佩霞的聲量超過4.9萬則，遠超高虹安的網路輿情聲量表現。
另外，有評論指出，近期高虹安爭議連環爆，可能衝擊與她關係密切的民眾黨總統參選人柯文哲與郭台銘的選情，不過，據網路數據調查結果，在調查期間內，與高虹安相關爭議有關的討論當中，與柯文哲有關的討論佔比只有約12％，與郭台銘有關的討論佔比更低，只有約4％，顯示高虹安近期遭炎上，但這股怒火並未燒向柯文哲、郭台銘，所謂「對選情有所衝擊」的預判恐怕是言之過早。
此外，調查期間最後一天是在昨天，截至昨晚間18時止，賴佩霞能見度大增，單日聲量高達4.9萬則，將近5萬則聲量，高虹安單日聲量僅1.8萬則，不及賴佩霞單日聲量的4成，而正要出訪美國的侯友宜更慘，原擬希望透過訪美搶佔媒體版面，卻只有5000多則聲量，顯然未受到網友關愛眼光。
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