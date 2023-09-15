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郭台銘公布副手「一石二鳥」　聲量分析：救了高虹安還排擠侯友宜

▲網路聲量發現， 郭台銘宣布副手人選可謂「一石二鳥」，解救了高虹安。（圖／翻攝高虹安臉書）
▲網路聲量發現， 郭台銘宣布副手人選可謂「一石二鳥」，解救了高虹安。（圖／翻攝高虹安臉書）

記者陳佩君／台北報導

民眾黨籍的新竹市長高虹安爭議連環爆，捲入名車、豪宅、好友干政等爭議，據《TPOC台灣議題研究中心》數據指出，相較8月初高虹安因涉助理費案遭起訴，討論聲量連續6天破萬，此次「名車豪宅男友干政」爭議真正延燒的時間僅約3天就幾近「熄火」；另外，鴻海創辦人郭台銘昨（14）日宣布副手人選可謂「一石二鳥」，不僅解救了高虹安，還排擠到國民黨總統參選人侯友宜訪美的曝光度。

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TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，搜集今年8月1日至9月14日之間的網路輿情聲量走勢，網路數據分析結果發現，高虹安因被控於立委任內詐領逾46萬元助理費，8月14日遭台北地檢署依貪污等罪起訴，聲量達到近期最高，單日聲量從600多則暴衝至13.6萬則，隔日依舊有11.3萬則，輿論顯示高度關注此案，且連續6天單日聲量都超過萬則，該爭議衍生的總聲量約38.2萬。

至於新竹市前文化局長錢康明對「好友干政」爆料，網路分析發現，截至9月14日18時前總共創造22.8萬則聲量；從聲量趨勢觀察，錢康明的連日爆料，雖讓高虹安的單日聲量從每日約萬則飆增至超過3.6萬則，最高達到單日5.7萬則聲量，但可看到14日的討論熱度降至不到1.8萬則，而當天郭台銘宣布其副手為資深藝人賴佩霞，賴佩霞的聲量超過4.9萬則，遠超高虹安的網路輿情聲量表現。

另外，有評論指出，近期高虹安爭議連環爆，可能衝擊與她關係密切的民眾黨總統參選人柯文哲與郭台銘的選情，不過，據網路數據調查結果，在調查期間內，與高虹安相關爭議有關的討論當中，與柯文哲有關的討論佔比只有約12％，與郭台銘有關的討論佔比更低，只有約4％，顯示高虹安近期遭炎上，但這股怒火並未燒向柯文哲、郭台銘，所謂「對選情有所衝擊」的預判恐怕是言之過早。

此外，調查期間最後一天是在昨天，截至昨晚間18時止，賴佩霞能見度大增，單日聲量高達4.9萬則，將近5萬則聲量，高虹安單日聲量僅1.8萬則，不及賴佩霞單日聲量的4成，而正要出訪美國的侯友宜更慘，原擬希望透過訪美搶佔媒體版面，卻只有5000多則聲量，顯然未受到網友關愛眼光。

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